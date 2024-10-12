https://ria.ru/20241012/armeniya-1977765859.html
В Армении признали смену внешнеполитических векторов страны
В Армении признали смену внешнеполитических векторов страны - РИА Новости, 12.10.2024
В Армении признали смену внешнеполитических векторов страны
Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян признал смену внешнеполитических векторов страны, уточнив, что это произошло не из-за демократического выбора Еревана,... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T19:24
2024-10-12T19:24
2024-10-12T19:24
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ЕРЕВАН, 12 окт - РИА Новости. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян признал смену внешнеполитических векторов страны, уточнив, что это произошло не из-за демократического выбора Еревана, а по другим причинам. В ходе мероприятия в Ереване, посвященного региональному транспортному проекту армянского правительства "Перекресток мира", Григоряна спросили, считает ли он возможным подписание мирного договора между демократической и автократической страной. "Демократия - это наша внутренняя политика, касающаяся организации нашей повседневной жизни. Это не часть нашей внешней политики. Когда мы покидаем Армению, то оставляем демократию дома. Когда мы ведем переговоры, мы не сравниваем демократию и автократию. Мы говорим с реалистических позиций и поэтому считаем, что мир возможен", - сказал Григорян. В этом контексте он отметил, что после смены власти в 2018 году правительство Армении заявило, что произошедшее касается внутренней жизни и не было организовано извне. "Народ Армении решил жить так как хочет, и это постоянно останется нашим внутренним вопросом, не будет влиять на нашу внешнюю политику. Наши внешнеполитические векторы и интересы изменились по иным причинам, а не из-за демократии", - заявил секретарь Совбеза. Он добавил, что за последние годы демократия была элементом внутренней жизни, влияла на отношения с другими странами только положительно и никак не отрицательно. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что считает неуместными разговоры о смене внешнеполитического вектора страны, так как, по его словам, этот вектор всегда был направлен на собственные интересы государства. Проект "Перекресток мира" предусматривает налаживание транспортных и иных коммуникаций в регионе Южного Кавказа между Арменией, Азербайджаном, Турцией и Грузией.
https://ria.ru/20241008/granitsa-1977025581.html
https://ria.ru/20241008/dogovor-1977039409.html
https://ria.ru/20240920/pashinyan-1973910079.html
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в мире, армения, ереван, азербайджан, армен григорян, никол пашинян
В мире, Армения, Ереван, Азербайджан, Армен Григорян, Никол Пашинян
В Армении признали смену внешнеполитических векторов страны
Секретарь Совбеза Армении признал смену внешнеполитических векторов страны
ЕРЕВАН, 12 окт - РИА Новости. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян признал смену внешнеполитических векторов страны, уточнив, что это произошло не из-за демократического выбора Еревана, а по другим причинам.
В ходе мероприятия в Ереване, посвященного региональному транспортному проекту армянского правительства "Перекресток мира", Григоряна спросили, считает ли он возможным подписание мирного договора между демократической и автократической страной.
"Демократия - это наша внутренняя политика, касающаяся организации нашей повседневной жизни. Это не часть нашей внешней политики. Когда мы покидаем Армению, то оставляем демократию дома. Когда мы ведем переговоры, мы не сравниваем демократию и автократию. Мы говорим с реалистических позиций и поэтому считаем, что мир возможен", - сказал Григорян.
В этом контексте он отметил, что после смены власти в 2018 году правительство Армении заявило, что произошедшее касается внутренней жизни и не было организовано извне.
"Народ Армении решил жить так как хочет, и это постоянно останется нашим внутренним вопросом, не будет влиять на нашу внешнюю политику. Наши внешнеполитические векторы и интересы изменились по иным причинам, а не из-за демократии", - заявил секретарь Совбеза.
Он добавил, что за последние годы демократия была элементом внутренней жизни, влияла на отношения с другими странами только положительно и никак не отрицательно.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян
заявлял, что считает неуместными разговоры о смене внешнеполитического вектора страны, так как, по его словам, этот вектор всегда был направлен на собственные интересы государства.
Проект "Перекресток мира" предусматривает налаживание транспортных и иных коммуникаций в регионе Южного Кавказа между Арменией, Азербайджаном
, Турцией
и Грузией
.