https://ria.ru/20241012/armeniya-1977765859.html

В Армении признали смену внешнеполитических векторов страны

В Армении признали смену внешнеполитических векторов страны - РИА Новости, 12.10.2024

В Армении признали смену внешнеполитических векторов страны

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян признал смену внешнеполитических векторов страны, уточнив, что это произошло не из-за демократического выбора Еревана,... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T19:24

2024-10-12T19:24

2024-10-12T19:24

в мире

армения

ереван

азербайджан

армен григорян

никол пашинян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156052/01/1560520158_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_656aa5d3761ce429808be4c9240aa7f9.jpg

ЕРЕВАН, 12 окт - РИА Новости. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян признал смену внешнеполитических векторов страны, уточнив, что это произошло не из-за демократического выбора Еревана, а по другим причинам. В ходе мероприятия в Ереване, посвященного региональному транспортному проекту армянского правительства "Перекресток мира", Григоряна спросили, считает ли он возможным подписание мирного договора между демократической и автократической страной. "Демократия - это наша внутренняя политика, касающаяся организации нашей повседневной жизни. Это не часть нашей внешней политики. Когда мы покидаем Армению, то оставляем демократию дома. Когда мы ведем переговоры, мы не сравниваем демократию и автократию. Мы говорим с реалистических позиций и поэтому считаем, что мир возможен", - сказал Григорян. В этом контексте он отметил, что после смены власти в 2018 году правительство Армении заявило, что произошедшее касается внутренней жизни и не было организовано извне. "Народ Армении решил жить так как хочет, и это постоянно останется нашим внутренним вопросом, не будет влиять на нашу внешнюю политику. Наши внешнеполитические векторы и интересы изменились по иным причинам, а не из-за демократии", - заявил секретарь Совбеза. Он добавил, что за последние годы демократия была элементом внутренней жизни, влияла на отношения с другими странами только положительно и никак не отрицательно. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что считает неуместными разговоры о смене внешнеполитического вектора страны, так как, по его словам, этот вектор всегда был направлен на собственные интересы государства. Проект "Перекресток мира" предусматривает налаживание транспортных и иных коммуникаций в регионе Южного Кавказа между Арменией, Азербайджаном, Турцией и Грузией.

https://ria.ru/20241008/granitsa-1977025581.html

https://ria.ru/20241008/dogovor-1977039409.html

https://ria.ru/20240920/pashinyan-1973910079.html

армения

ереван

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, ереван, азербайджан, армен григорян, никол пашинян