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Жителям Армении предложили перейти с пшеницы на рис - РИА Новости, 13.10.2024
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22:52 12.10.2024 (обновлено: 00:52 13.10.2024)
https://ria.ru/20241012/armenija-1977782708.html
Жителям Армении предложили перейти с пшеницы на рис
Жителям Армении предложили перейти с пшеницы на рис - РИА Новости, 13.10.2024
Жителям Армении предложили перейти с пшеницы на рис
Жители Армении могут отказаться от пшеницы в пользу риса, чтобы избежать зависимости от определенного стратегического товара, заявил секретарь Совбеза страны... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-12T22:52
2024-10-13T00:52
экономика
ереван
армения
азербайджан
армен григорян
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ЕРЕВАН, 12 окт - РИА Новости. Жители Армении могут отказаться от пшеницы в пользу риса, чтобы избежать зависимости от определенного стратегического товара, заявил секретарь Совбеза страны Армен Григорян.По словам чиновника, безопасность Армении, среди прочего, зависит от стратегических товаров, которые "могут меняться". Он призвал жителей страны быть "более гибкими". В частности, он предложил поменять в рационе пшеницу на рис, чтобы тот стал стратегическим товаром.
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экономика, ереван, армения, азербайджан, армен григорян
Экономика, Ереван, Армения, Азербайджан, Армен Григорян
Жителям Армении предложили перейти с пшеницы на рис

Секретарь Совбеза Армении Григорян: потребители могут перейти от пшеницы к рису

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПшеница
Пшеница - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Пшеница. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 12 окт - РИА Новости. Жители Армении могут отказаться от пшеницы в пользу риса, чтобы избежать зависимости от определенного стратегического товара, заявил секретарь Совбеза страны Армен Григорян.
По словам чиновника, безопасность Армении, среди прочего, зависит от стратегических товаров, которые "могут меняться". Он призвал жителей страны быть "более гибкими". В частности, он предложил поменять в рационе пшеницу на рис, чтобы тот стал стратегическим товаром.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
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11 октября, 08:00
 
ЭкономикаЕреванАрменияАзербайджанАрмен Григорян
 
 
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