https://ria.ru/20241012/armenija-1977782708.html

Жителям Армении предложили перейти с пшеницы на рис

Жителям Армении предложили перейти с пшеницы на рис - РИА Новости, 13.10.2024

Жителям Армении предложили перейти с пшеницы на рис

Жители Армении могут отказаться от пшеницы в пользу риса, чтобы избежать зависимости от определенного стратегического товара, заявил секретарь Совбеза страны... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-12T22:52

2024-10-12T22:52

2024-10-13T00:52

экономика

ереван

армения

азербайджан

армен григорян

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ЕРЕВАН, 12 окт - РИА Новости. Жители Армении могут отказаться от пшеницы в пользу риса, чтобы избежать зависимости от определенного стратегического товара, заявил секретарь Совбеза страны Армен Григорян.По словам чиновника, безопасность Армении, среди прочего, зависит от стратегических товаров, которые "могут меняться". Он призвал жителей страны быть "более гибкими". В частности, он предложил поменять в рационе пшеницу на рис, чтобы тот стал стратегическим товаром.

https://ria.ru/20241011/oruzhie-1977493498.html

ереван

армения

азербайджан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, ереван, армения, азербайджан, армен григорян