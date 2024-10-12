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Суд в Москве арестовал мужчину, удовлетворявшего себя в общественном месте - РИА Новости, 12.10.2024
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04:18 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/arest-1977705154.html
Суд в Москве арестовал мужчину, удовлетворявшего себя в общественном месте
Суд в Москве арестовал мужчину, удовлетворявшего себя в общественном месте - РИА Новости, 12.10.2024
Суд в Москве арестовал мужчину, удовлетворявшего себя в общественном месте
Таганский суд Москвы на 15 суток арестовал мужчину, который удовлетворял себя и матерился в общественном месте, не реагируя на замечания прохожих, сообщили РИА... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T04:18
2024-10-12T04:18
москва
происшествия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Таганский суд Москвы на 15 суток арестовал мужчину, который удовлетворял себя и матерился в общественном месте, не реагируя на замечания прохожих, сообщили РИА Новости в суде. "Газизуллин Айрат Нафисович, находясь в общественном месте, занимался самоудовлетворением с использованием фаллического предмета, тем самым выражал явное неуважение к обществу, на замечания граждан не реагировал", - сказано в решении суда. Там уточняется, что все происходящее сопровождалось нецензурной бранью. Обвиняемый пришел в суд и не стал отрицать свою вину. Кроме того, указывает суд, она подтверждается протоколом, рапортами сотрудников полиции и фотоматериалами. Проходить освидетельствование на состояние алкогольного или наркотического опьянения мужчина отказался. Суд назначил ему 15 суток ареста, признав виновным в мелком хулиганстве. "Назначение более мягкого вида наказания, чем административный арест, не будет отвечать принципам справедливости, соразмерности содеянному... и послужит действенной мерой для предупреждения совершения привлекаемым лицом административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность", - отмечается в решении суда.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
Суд в Москве арестовал мужчину, удовлетворявшего себя в общественном месте

Удовлетворявший себя в общественном месте в Москве мужчина арестован на 15 суток

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Таганский суд Москвы на 15 суток арестовал мужчину, который удовлетворял себя и матерился в общественном месте, не реагируя на замечания прохожих, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Газизуллин Айрат Нафисович, находясь в общественном месте, занимался самоудовлетворением с использованием фаллического предмета, тем самым выражал явное неуважение к обществу, на замечания граждан не реагировал", - сказано в решении суда. Там уточняется, что все происходящее сопровождалось нецензурной бранью.
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Обвиняемый пришел в суд и не стал отрицать свою вину. Кроме того, указывает суд, она подтверждается протоколом, рапортами сотрудников полиции и фотоматериалами. Проходить освидетельствование на состояние алкогольного или наркотического опьянения мужчина отказался.
Суд назначил ему 15 суток ареста, признав виновным в мелком хулиганстве.
"Назначение более мягкого вида наказания, чем административный арест, не будет отвечать принципам справедливости, соразмерности содеянному... и послужит действенной мерой для предупреждения совершения привлекаемым лицом административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность", - отмечается в решении суда.
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