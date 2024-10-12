https://ria.ru/20241012/arest-1977705154.html

Суд в Москве арестовал мужчину, удовлетворявшего себя в общественном месте

Суд в Москве арестовал мужчину, удовлетворявшего себя в общественном месте - РИА Новости, 12.10.2024

Суд в Москве арестовал мужчину, удовлетворявшего себя в общественном месте

Таганский суд Москвы на 15 суток арестовал мужчину, который удовлетворял себя и матерился в общественном месте, не реагируя на замечания прохожих, сообщили РИА... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T04:18

2024-10-12T04:18

2024-10-12T04:18

москва

происшествия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Таганский суд Москвы на 15 суток арестовал мужчину, который удовлетворял себя и матерился в общественном месте, не реагируя на замечания прохожих, сообщили РИА Новости в суде. "Газизуллин Айрат Нафисович, находясь в общественном месте, занимался самоудовлетворением с использованием фаллического предмета, тем самым выражал явное неуважение к обществу, на замечания граждан не реагировал", - сказано в решении суда. Там уточняется, что все происходящее сопровождалось нецензурной бранью. Обвиняемый пришел в суд и не стал отрицать свою вину. Кроме того, указывает суд, она подтверждается протоколом, рапортами сотрудников полиции и фотоматериалами. Проходить освидетельствование на состояние алкогольного или наркотического опьянения мужчина отказался. Суд назначил ему 15 суток ареста, признав виновным в мелком хулиганстве. "Назначение более мягкого вида наказания, чем административный арест, не будет отвечать принципам справедливости, соразмерности содеянному... и послужит действенной мерой для предупреждения совершения привлекаемым лицом административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность", - отмечается в решении суда.

https://ria.ru/20241011/opera-1977610683.html

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москва, происшествия