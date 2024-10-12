https://ria.ru/20241012/andreasyan-1977708344.html
Режиссер Андреасян обжаловал лишение водительских прав
Режиссер Андреасян обжаловал лишение водительских прав - РИА Новости, 12.10.2024
Режиссер Андреасян обжаловал лишение водительских прав
Режиссер Сарик Андреасян обжаловал решение суда, лишившего его водительских прав на полтора года за вождение в пьяном виде, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T06:30
2024-10-12T06:30
2024-10-12T06:30
сарик андреасян
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Режиссер Сарик Андреасян обжаловал решение суда, лишившего его водительских прав на полтора года за вождение в пьяном виде, сообщили РИА Новости в суде. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба защиты", - сказал собеседник агентства. Рассмотрит ее Мещанский суд Москвы 4 декабря. Ранее мировой суд признал Андреасяна виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год и шесть месяцев. Как говорится в тексте постановления, который имеется в распоряжении РИА Новости, находившегося за рулем Андреасяна в конце мая этого года остановили сотрудники ДПС. "У водителя были выявлены признаки опьянения: запах алкоголя изо рта; нарушение окраса кожных покровов лица", поэтому ему предложили пройти освидетельствование, следует из текста. Прибор показал значение, превышающее 0,160 мг/л, режиссер с показаниями согласился. Представитель Андреасяна в суде заявлял, что инспектором ДПС ГИБДД не разъяснялись права и обязанности как режиссеру, так и понятым, что является грубейшим нарушением.
https://ria.ru/20241002/sovfed-1976013534.html
https://ria.ru/20240829/durov-1969168521.html
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сарик андреасян, гибдд мвд рф, происшествия
Сарик Андреасян, ГИБДД МВД РФ, Происшествия
Режиссер Андреасян обжаловал лишение водительских прав
Режиссер Сарик Андреасян обжаловал лишение водительских прав на полтора года
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Режиссер Сарик Андреасян обжаловал решение суда, лишившего его водительских прав на полтора года за вождение в пьяном виде, сообщили РИА Новости в суде.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба защиты", - сказал собеседник агентства.
Рассмотрит ее Мещанский суд Москвы 4 декабря.
Ранее мировой суд признал Андреасяна виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год и шесть месяцев.
Как говорится в тексте постановления, который имеется в распоряжении РИА Новости, находившегося за рулем Андреасяна в конце мая этого года остановили сотрудники ДПС. "У водителя были выявлены признаки опьянения: запах алкоголя изо рта; нарушение окраса кожных покровов лица", поэтому ему предложили пройти освидетельствование, следует из текста. Прибор показал значение, превышающее 0,160 мг/л, режиссер с показаниями согласился.
Представитель Андреасяна в суде заявлял, что инспектором ДПС ГИБДД
не разъяснялись права и обязанности как режиссеру, так и понятым, что является грубейшим нарушением.