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Режиссер Андреасян обжаловал лишение водительских прав - РИА Новости, 12.10.2024
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06:30 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/andreasyan-1977708344.html
Режиссер Андреасян обжаловал лишение водительских прав
Режиссер Андреасян обжаловал лишение водительских прав - РИА Новости, 12.10.2024
Режиссер Андреасян обжаловал лишение водительских прав
Режиссер Сарик Андреасян обжаловал решение суда, лишившего его водительских прав на полтора года за вождение в пьяном виде, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T06:30
2024-10-12T06:30
сарик андреасян
гибдд мвд рф
происшествия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Режиссер Сарик Андреасян обжаловал решение суда, лишившего его водительских прав на полтора года за вождение в пьяном виде, сообщили РИА Новости в суде. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба защиты", - сказал собеседник агентства. Рассмотрит ее Мещанский суд Москвы 4 декабря. Ранее мировой суд признал Андреасяна виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год и шесть месяцев. Как говорится в тексте постановления, который имеется в распоряжении РИА Новости, находившегося за рулем Андреасяна в конце мая этого года остановили сотрудники ДПС. "У водителя были выявлены признаки опьянения: запах алкоголя изо рта; нарушение окраса кожных покровов лица", поэтому ему предложили пройти освидетельствование, следует из текста. Прибор показал значение, превышающее 0,160 мг/л, режиссер с показаниями согласился. Представитель Андреасяна в суде заявлял, что инспектором ДПС ГИБДД не разъяснялись права и обязанности как режиссеру, так и понятым, что является грубейшим нарушением.
https://ria.ru/20241002/sovfed-1976013534.html
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сарик андреасян, гибдд мвд рф, происшествия
Сарик Андреасян, ГИБДД МВД РФ, Происшествия
Режиссер Андреасян обжаловал лишение водительских прав

Режиссер Сарик Андреасян обжаловал лишение водительских прав на полтора года

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкРежиссер Сарик Андреасян
Режиссер Сарик Андреасян - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Режиссер Сарик Андреасян. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Режиссер Сарик Андреасян обжаловал решение суда, лишившего его водительских прав на полтора года за вождение в пьяном виде, сообщили РИА Новости в суде.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба защиты", - сказал собеседник агентства.
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Рассмотрит ее Мещанский суд Москвы 4 декабря.
Ранее мировой суд признал Андреасяна виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год и шесть месяцев.
Как говорится в тексте постановления, который имеется в распоряжении РИА Новости, находившегося за рулем Андреасяна в конце мая этого года остановили сотрудники ДПС. "У водителя были выявлены признаки опьянения: запах алкоголя изо рта; нарушение окраса кожных покровов лица", поэтому ему предложили пройти освидетельствование, следует из текста. Прибор показал значение, превышающее 0,160 мг/л, режиссер с показаниями согласился.
Представитель Андреасяна в суде заявлял, что инспектором ДПС ГИБДД не разъяснялись права и обязанности как режиссеру, так и понятым, что является грубейшим нарушением.
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