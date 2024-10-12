https://ria.ru/20241012/andreasyan-1977708344.html

Режиссер Андреасян обжаловал лишение водительских прав

Режиссер Андреасян обжаловал лишение водительских прав - РИА Новости, 12.10.2024

Режиссер Андреасян обжаловал лишение водительских прав

Режиссер Сарик Андреасян обжаловал решение суда, лишившего его водительских прав на полтора года за вождение в пьяном виде, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T06:30

2024-10-12T06:30

2024-10-12T06:30

сарик андреасян

гибдд мвд рф

происшествия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Режиссер Сарик Андреасян обжаловал решение суда, лишившего его водительских прав на полтора года за вождение в пьяном виде, сообщили РИА Новости в суде. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба защиты", - сказал собеседник агентства. Рассмотрит ее Мещанский суд Москвы 4 декабря. Ранее мировой суд признал Андреасяна виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год и шесть месяцев. Как говорится в тексте постановления, который имеется в распоряжении РИА Новости, находившегося за рулем Андреасяна в конце мая этого года остановили сотрудники ДПС. "У водителя были выявлены признаки опьянения: запах алкоголя изо рта; нарушение окраса кожных покровов лица", поэтому ему предложили пройти освидетельствование, следует из текста. Прибор показал значение, превышающее 0,160 мг/л, режиссер с показаниями согласился. Представитель Андреасяна в суде заявлял, что инспектором ДПС ГИБДД не разъяснялись права и обязанности как режиссеру, так и понятым, что является грубейшим нарушением.

https://ria.ru/20241002/sovfed-1976013534.html

https://ria.ru/20240829/durov-1969168521.html

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сарик андреасян, гибдд мвд рф, происшествия