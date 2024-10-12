https://ria.ru/20241012/aktivisty-1977740489.html

Российские активисты приготовили еду для беженцев в Бейруте

Российские активисты приготовили еду для беженцев в Бейруте - РИА Новости, 12.10.2024

Российские активисты приготовили еду для беженцев в Бейруте

Российские активисты приняли участие в приготовлении еды для беженцев на общественной кухне "Сук аль-Таеб" на улице святого Михаила в Бейруте, передает... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T15:04

2024-10-12T15:04

2024-10-12T15:36

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БЕЙРУТ, 12 окт - РИА Новости. Российские активисты приняли участие в приготовлении еды для беженцев на общественной кухне "Сук аль-Таеб" на улице святого Михаила в Бейруте, передает корреспондент РИА Новости. В процессе приготовления горячей еды, салатов и фруктов для тысяч беженцев участвуют "Русский дом", а также соотечественники и волонтеры из Сирии и Ливана. "Узнали случайно, что здесь готовят обеды для более чем пяти тысяч людей в центрах временного размещения и на улицах. Сегодня команда "Русского дома" приехала помочь, показать, что мы вместе с людьми, что Ливан в нашем сердце", - рассказал РИА Новости глава "Русского дома" в Бейруте Александр Сорокин. Сирийский волонтер, в свою очередь, рассказал агентству, что помогает готовить еду для беженцев из чувства благодарности к ливанскому народу, который принял и поддержал его семью, бежавшую от войны в Сирии. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны. В результате беженцами стали более миллиона человек. Тысячи людей вынуждены жить на улицах крупных городов. Набережные и центральные площади городов Ливана все больше наполняются палатками, в которых размещаются семьи, потерявшие дома.

https://ria.ru/20241004/beyrut-1976387042.html

https://ria.ru/20241010/beyrut-1977476219.html

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в мире, ливан, сирия, бейрут, александр сорокин, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024