Рейтинг@Mail.ru
Российские активисты приготовили еду для беженцев в Бейруте - РИА Новости, 12.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 12.10.2024 (обновлено: 15:36 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/aktivisty-1977740489.html
Российские активисты приготовили еду для беженцев в Бейруте
Российские активисты приготовили еду для беженцев в Бейруте - РИА Новости, 12.10.2024
Российские активисты приготовили еду для беженцев в Бейруте
Российские активисты приняли участие в приготовлении еды для беженцев на общественной кухне "Сук аль-Таеб" на улице святого Михаила в Бейруте, передает... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T15:04
2024-10-12T15:36
в мире
ливан
сирия
бейрут
александр сорокин
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974410267_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_175ed3bb4ffe1b9d297494dfc4087aae.jpg
БЕЙРУТ, 12 окт - РИА Новости. Российские активисты приняли участие в приготовлении еды для беженцев на общественной кухне "Сук аль-Таеб" на улице святого Михаила в Бейруте, передает корреспондент РИА Новости. В процессе приготовления горячей еды, салатов и фруктов для тысяч беженцев участвуют "Русский дом", а также соотечественники и волонтеры из Сирии и Ливана. "Узнали случайно, что здесь готовят обеды для более чем пяти тысяч людей в центрах временного размещения и на улицах. Сегодня команда "Русского дома" приехала помочь, показать, что мы вместе с людьми, что Ливан в нашем сердце", - рассказал РИА Новости глава "Русского дома" в Бейруте Александр Сорокин. Сирийский волонтер, в свою очередь, рассказал агентству, что помогает готовить еду для беженцев из чувства благодарности к ливанскому народу, который принял и поддержал его семью, бежавшую от войны в Сирии. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны. В результате беженцами стали более миллиона человек. Тысячи людей вынуждены жить на улицах крупных городов. Набережные и центральные площади городов Ливана все больше наполняются палатками, в которых размещаются семьи, потерявшие дома.
https://ria.ru/20241004/beyrut-1976387042.html
https://ria.ru/20241010/beyrut-1977476219.html
ливан
сирия
бейрут
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974410267_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2c1329a833842122939d9194f0c609f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, сирия, бейрут, александр сорокин, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Сирия, Бейрут, Александр Сорокин, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Российские активисты приготовили еду для беженцев в Бейруте

В Бейруте российские волонтеры приняли участие в приготовлении еды для беженцев

© AP Photo / Hassan AmmarБеженцы из южных районов Ливана в Бейруте
Беженцы из южных районов Ливана в Бейруте - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Беженцы из южных районов Ливана в Бейруте. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 12 окт - РИА Новости. Российские активисты приняли участие в приготовлении еды для беженцев на общественной кухне "Сук аль-Таеб" на улице святого Михаила в Бейруте, передает корреспондент РИА Новости.
В процессе приготовления горячей еды, салатов и фруктов для тысяч беженцев участвуют "Русский дом", а также соотечественники и волонтеры из Сирии и Ливана.
Беженцы на улицах Бейрута - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Беженцы на улицах Бейрута
4 октября, 15:10
"Узнали случайно, что здесь готовят обеды для более чем пяти тысяч людей в центрах временного размещения и на улицах. Сегодня команда "Русского дома" приехала помочь, показать, что мы вместе с людьми, что Ливан в нашем сердце", - рассказал РИА Новости глава "Русского дома" в Бейруте Александр Сорокин.
Сирийский волонтер, в свою очередь, рассказал агентству, что помогает готовить еду для беженцев из чувства благодарности к ливанскому народу, который принял и поддержал его семью, бежавшую от войны в Сирии.
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны. В результате беженцами стали более миллиона человек. Тысячи людей вынуждены жить на улицах крупных городов. Набережные и центральные площади городов Ливана все больше наполняются палатками, в которых размещаются семьи, потерявшие дома.
Спасатели на месте авиаудара в центре Бейрута - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Израильские ВВС ударили по центральному району в Бейруте
10 октября, 20:05
 
В миреЛиванСирияБейрутАлександр СорокинХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала