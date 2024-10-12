https://ria.ru/20241012/aeroport-1977718639.html

В аэропорту Казани сняли ограничения

В аэропорту Казани сняли ограничения - РИА Новости, 12.10.2024

В аэропорту Казани сняли ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты, сообщает Росавиация. РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T10:24

2024-10-12T10:24

2024-10-12T10:29

казань

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты, сообщает Росавиация." В 10:00 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Казани сняты. В период действия ограничений на запасные аэродромы (в Самару, Ульяновск и Нижнекамск) "ушли" шесть ВС, летевших в Казань", - говорится в сообщении.Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС."Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", - добавило ведомство.

https://ria.ru/20241012/neftebaza-1977715192.html

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казань

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия