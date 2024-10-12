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В аэропорту Казани сняли ограничения - РИА Новости, 12.10.2024
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10:24 12.10.2024 (обновлено: 10:29 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/aeroport-1977718639.html
В аэропорту Казани сняли ограничения
В аэропорту Казани сняли ограничения - РИА Новости, 12.10.2024
В аэропорту Казани сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты, сообщает Росавиация. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T10:24
2024-10-12T10:29
казань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты, сообщает Росавиация." В 10:00 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Казани сняты. В период действия ограничений на запасные аэродромы (в Самару, Ульяновск и Нижнекамск) "ушли" шесть ВС, летевших в Казань", - говорится в сообщении.Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС."Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", - добавило ведомство.
https://ria.ru/20241012/neftebaza-1977715192.html
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казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Казань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропорту Казани сняли ограничения

В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГлавное здание Международного аэропорта Казани
Главное здание Международного аэропорта Казани - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Главное здание Международного аэропорта Казани. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты, сообщает Росавиация.
" В 10:00 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Казани сняты. В период действия ограничений на запасные аэродромы (в Самару, Ульяновск и Нижнекамск) "ушли" шесть ВС, летевших в Казань", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", - добавило ведомство.
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КазаньФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Происшествия
 
 
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