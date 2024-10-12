https://ria.ru/20241012/aeroport-1977718639.html
В аэропорту Казани сняли ограничения
В аэропорту Казани сняли ограничения - РИА Новости, 12.10.2024
В аэропорту Казани сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты, сообщает Росавиация. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T10:24
2024-10-12T10:24
2024-10-12T10:29
казань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951876506_0:16:2937:1668_1920x0_80_0_0_10cb7f267f06a68eac0254e5ded764e9.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты, сообщает Росавиация." В 10:00 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Казани сняты. В период действия ограничений на запасные аэродромы (в Самару, Ульяновск и Нижнекамск) "ушли" шесть ВС, летевших в Казань", - говорится в сообщении.Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС."Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", - добавило ведомство.
https://ria.ru/20241012/neftebaza-1977715192.html
https://ria.ru/20241012/bespilotniki-1977718880.html
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951876506_303:0:2635:1749_1920x0_80_0_0_42ca4b9ee0e1c95e5f99b02d167fc90d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Казань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропорту Казани сняли ограничения
В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов