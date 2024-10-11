https://ria.ru/20241011/zver-1977502005.html

"Зверь с ракетами": на Западе восхитились российским кораблем

"Зверь с ракетами": на Западе восхитились российским кораблем - РИА Новости, 11.10.2024

"Зверь с ракетами": на Западе восхитились российским кораблем

Малый ракетный корабль "Ржев", построенный для ВМС России, может нести серьезное вооружение, несмотря на свои небольшие габариты, пишет журнал The National... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T03:28

2024-10-11T03:28

2024-10-11T14:44

безопасность

россия

восточная верфь

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Малый ракетный корабль "Ржев", построенный для ВМС России, может нести серьезное вооружение, несмотря на свои небольшие габариты, пишет журнал The National Interest."Несмотря на свои компактные размеры (67 метров в длину), "Ржев" вооружен противокорабельными крылатыми ракетами "Калибр-НК" или "Оникс" и автоматической пушкой калибра 76,2 миллиметра", — говорится в материале.Автор статьи называет корабль "зверем с ракетами". По его мнению, конструктивные особенности "Каракурта" указывают на то, что Россия меняет подход к своему флоту, смещая акцент на более эффективные корабли."Кремль сосредоточился на гораздо меньших, но, возможно, высокоэффективных кораблях, включая ракетные корветы проекта 22800 класса "Каракурт". Всего запланировано 16, во вторник последний из завершенных был отправлен на испытания", — пишет автор.Производством кораблей данного проекта занимаются четыре судостроительных завода ("Пелла", Зеленодольский завод имени Горького, Восточная верфь и Амурский завод). Для Амурского ССЗ это первый опыт постройки подобных кораблей. На стапелях предприятия находятся ещё два корпуса этого проекта.

https://radiosputnik.ru/20240402/flot-1937330831.html

https://ria.ru/20200706/1573926898.html

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безопасность, россия, восточная верфь