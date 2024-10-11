"Зверь с ракетами": на Западе восхитились российским кораблем
National Interest назвал МРК "Ржев" зверем с ракетами
© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкПоказательные стрельбы с малого противолодочного корабля "Кабардино-Балкария" во время парада, посвященного Дню Военно-морского флота в России
Показательные стрельбы с малого противолодочного корабля "Кабардино-Балкария" во время парада, посвященного Дню Военно-морского флота в России. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Малый ракетный корабль "Ржев", построенный для ВМС России, может нести серьезное вооружение, несмотря на свои небольшие габариты, пишет журнал The National Interest.
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"Несмотря на свои компактные размеры (67 метров в длину), "Ржев" вооружен противокорабельными крылатыми ракетами "Калибр-НК" или "Оникс" и автоматической пушкой калибра 76,2 миллиметра", — говорится в материале.
Автор статьи называет корабль "зверем с ракетами". По его мнению, конструктивные особенности "Каракурта" указывают на то, что Россия меняет подход к своему флоту, смещая акцент на более эффективные корабли.
"Кремль сосредоточился на гораздо меньших, но, возможно, высокоэффективных кораблях, включая ракетные корветы проекта 22800 класса "Каракурт". Всего запланировано 16, во вторник последний из завершенных был отправлен на испытания", — пишет автор.
Производством кораблей данного проекта занимаются четыре судостроительных завода ("Пелла", Зеленодольский завод имени Горького, Восточная верфь и Амурский завод). Для Амурского ССЗ это первый опыт постройки подобных кораблей. На стапелях предприятия находятся ещё два корпуса этого проекта.
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