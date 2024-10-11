https://ria.ru/20241011/zoloto-1977451201.html

"Надежный способ". Москва намекнула, к чему готовится на самом деле

"Надежный способ". Москва намекнула, к чему готовится на самом деле - РИА Новости, 11.10.2024

"Надежный способ". Москва намекнула, к чему готовится на самом деле

Центробанк все больше отдает предпочтение золоту: доля драгметалла в золотовалютных резервах приблизилась к двадцатипятилетнему максимуму и продолжает расти. У... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T08:00

2024-10-11T08:00

2024-10-11T08:09

экономика

россия

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центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Надежда Сарапина. Центробанк все больше отдает предпочтение золоту: доля драгметалла в золотовалютных резервах приблизилась к двадцатипятилетнему максимуму и продолжает расти. У такой стратегии есть причина — как оказалось, неочевидная.Золотые горыВ сентябре на золото в ЗВР приходилось 30,8% (188,8 миллиарда долларов), сейчас — 31,5% (199,8 миллиарда), сообщает Банк России. Прежде так много было только в 1999-м — 32,1%.А вообще рекорд принадлежит 1993-му — 56,9%. Антирекорд в 2,1% — 2007-му. В тот период говорили о намерении поддерживать золотые запасы на уровне 20-25%. Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев считает такой вариант оптимальным.К февралю 2022-го золота было 21%. Западные санкции и заморозка активов вынудили выйти за рамки установленного коридора. По итогам 2023-го страна вышла на первое место по наращиванию закупок за десять лет (плюс 1,3 тысячи тонн)."В свете текущих событий у нас не так много вариантов инвестирования, а монетарное золото — гарантия сохранности средств. Находится оно в России, так что ни отобрать, ни арестовать его нельзя", — подчеркивает эксперт.К тому же такая стратегия поддерживает золоторудный сектор. Это особенно важно в свете открытия в начале этого года чукотского месторождения Совиное — крупнейшего с 1991-го. "Разработка, добыча требуют серьезных расходов, а рентабельность способен обеспечить лишь высокий спрос", — добавляет Разуваев.Сохранить любой ценойВ непростых геополитических условиях центробанки других стран тоже активно переводят резервы в золото. Россия — пятая по запасам (2,34 тысячи тонн). С большим отрывом лидируют США (8,1), следом идут Германия (3,4), Италия (2,5) и Франция (2,4).В 2022-м спрос на драгметалл стал рекордным за 55 лет: 1082 тонны. Показатель 2023-го — 1037 тонн. Более того, осознав, что хранить резервы за рубежом небезопасно, правительства принялись возвращать активы на родину. По данным американской инвестиционной компании Invesco, в 2023-м так действовали 68% центробанков. В 2020-м половина держала золотой запас на Западе (преимущественно в США и Великобритании).Опрос, проведенный в феврале — апреле Всемирным золотым советом (World Gold Council, WGS) среди мировых ЦБ, показал небывалый интерес к наращиванию резервов. О соответствующих планах сообщила почти треть респондентов. Это объясняется высокими кризисными рисками и желанием защититься от инфляции.Кроме того, 62% финансовых регуляторов уверены, что через пять лет доля ЗВР, номинированных в долларах, сократится: 49% ожидают умеренного снижения, 13% — значительного. В 2023-м таких было 55%, а в 2022-м — 42%.Страховка от всегоПосле отмены НДС на слитки 1 марта 2022-го спрос на "твердые валюты" увеличился и у населения — уже в середине того месяца Сбербанк зафиксировал скачок в 30 раз.Эксперты считают золото неплохим вариантом для физических лиц. Однако инвестировать надо с умом."Это не инструмент быстрого заработка, спекулировать на нем не получится", — поясняет доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.Тем не менее в долгосрочной перспективе актив позволяет сохранить средства от обесценивания, добавляет Александр Разуваев.Аналитики рекомендуют использовать золото в качестве стабилизатора портфеля, в зависимости от целей хватит от 7 до 20%."На срок до двух лет лучше покупать на Мосбирже, например, через контракт, привязанный к стоимости в рублях: GLDRUB_TOM, так называемое бумажное золото, или фонды золота. Слитки и инвестиционные монеты разумно приобретать минимум на пять лет — на короткий период это невыгодно", — советует финансовый эксперт Андрей Верников.И рекомендует не торопиться с покупкой — сейчас котировки сильно разогреты и лучше дождаться коррекции. По его прогнозам, в ближайший месяц цена упадет с 2640 до 2570 долларов за унцию.При грамотном подходе подобные инвестиции, подчеркивают все специалисты, позволят не потерять нажитое в период экономической нестабильности.

https://ria.ru/20230716/zoloto-1884153303.html

https://ria.ru/20240816/rezervy-1966259288.html

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экономика, россия, сша, центральный банк рф (цб рф)