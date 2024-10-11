На Украине поддержали проект о запрете русского языка в школах
Страна.ua: министр образования Украины поддержал запрет русского языка в школах
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Министр образования Украины Оксен Лисовой поддержал законопроект о запрете использования на территории школ русского языка, сообщило в пятницу украинское издание "Страна.ua".
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"Министр образования Лисовой поддержал полный запрет русского языка в школах, который предлагает ввести нардеп (Наталья -ред.) Пипа ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
По данным издания, Лисовой заявил, что минобразования Украины заботится о языках коренных народов, но это не касается русского языка, так как, по его словам, "он используется как оружие и предпосылка для агрессии".
В конце сентября депутат Рады Наталья Пипа зарегистрировала законопроект о запрете использования в школах на Украине любого языка, кроме украинского, в том числе на переменах. Как поясняло издание "Страна.ua, законопроект об обязательном использовании на территории школ на Украине украинского языка запрещает использование только русского языка и не касается языков других национальных меньшинств.
После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. После начала спецоперации РФ ситуация с ущемлением прав русскоязычных граждан на Украине ухудшилась.
Летом 2022 года власти на Украине приняли закон, запрещающий русскую музыку в украинских СМИ, а также в общественных местах. Также с начала 2023 года на Украине введен запрет на издательство и распространение книг авторства граждан РФ.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского Союза.