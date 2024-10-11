https://ria.ru/20241011/zapad-1977266484.html

"За десять дней". Запад раскрыл план победы над Россией

"За десять дней". Запад раскрыл план победы над Россией - РИА Новости, 11.10.2024

"За десять дней". Запад раскрыл план победы над Россией

НАТО укрепляет восточные рубежи: европейские армии значительно пополнят людьми и оружием. От соединений альянса теперь требуется не только современная... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T08:00

2024-10-11T08:00

2024-10-11T08:09

европа

франция

германия

марк рютте

борис писториус

эммануэль макрон

нато

евросоюз

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Виктор Жданов. НАТО укрепляет восточные рубежи: европейские армии значительно пополнят людьми и оружием. От соединений альянса теперь требуется не только современная оснащенность, но и высокая мобильность. А главную цель уже не скрывают.По секретным документамЗаняв пост генсека НАТО, Марк Рютте рассказал о ближайших планах далеко не все. Кое-что все же стало известно западным СМИ из ранее не опубликованных документов. Оказалось, в Брюсселе решили обязать союзников наращивать численность войск и объемы вооружений.В конфиденциальных файлах, изученных немецкими журналистами, есть сведения о том, насколько командование альянса считает необходимым увеличить боевой потенциал. Минимум определили главком НАТО в Европе — американский генерал Кристофер Каволи и французский адмирал Пьер Вандье.В 2021-м считалось, что 82 боевые бригады по три-пять тысяч человек в каждой вполне достаточно. Сейчас надо уже 131.Число корпусов увеличат с шести до 15, штабов дивизий — с 24 до 38.ПВО должна пополниться 1174 подразделениями — с 293 до 1467. Их вооружают современными системами Patriot, Iris T-SLM и Skyranger. Как распределят нагрузку между союзниками, выяснится ближе к саммиту НАТО в октябре 2025-го.Вероятно, значительную часть бремени возьмет на себя Германия. Министр обороны Борис Писториус собирается сформировать пять-шесть бригад. Сейчас у ФРГ восемь.Для этого требуется соответствующее финансирование. Предусмотренное уставом требование тратить на НАТО два процента ВВП (которое, к слову, далеко не все выполняют), вероятно, изменят в большую сторону. Как подчеркивает Рютте, у экономии на оружии "нет оправдания".Весеннее обострениеСухопутные войска Франции проходят "глубокую трансформацию". Если ранее армия готовилась в основном к контртеррористическим операциям и локальным конфликтам, то теперь — к глобальной войне. По обнародованной Макроном в 2023 году программе оборонный бюджет к 2030-му постепенно увеличат почти на 40% — до 400 миллиардов евро.Командующий сухопутными войсками генерал-лейтенант Бертран Тужуз назвал эти изменения революционными. Также, по поручению НАТО, к 2027 году Париж должен полностью укомплектовать еще одну боеспособную дивизию.Ускоренное развертывание сил отработают на учениях "Дакийская весна" в мае. Франции поручат перебросить в Румынию боевую бригаду за десять дней. Задачу осложняют таможенные границы для грузов военного значения и неспособность некоторых стран соответствовать логистическим требованиям НАТО. Однако эти проблемы решают, подключают не только железные дороги, но и автострады и морские пути, предусматривают комбинированные маршруты.Впрочем, начальник Генерального штаба Пьер Шилль не исключает, что сроки придется сдвинуть — не хватает денег. Новое правительство Мишеля Барнье пытается справиться с дефицитом бюджета. Сокращать расходы или повышать налоги — консенсуса в Париже по этому вопросу пока нет."Не скрывают этого"Подобные процессы в НАТО имеют серьезные основания, отмечает эксперт РИСИ Сергей Ермаков."В Брюсселе не скрывают неизменность антироссийской сущности альянса со времен холодной войны. Последний саммит блока в Вашингтоне подтвердил решения о так называемых региональных планах военного развертывания и строительства, в том числе наращивания военных группировок вблизи российской границы", — подчеркивает он.В Европе, по крайней мере публично, исключают сценарий ядерного конфликта. Однако, по словам Ермакова, подобные планы, вероятно, есть — секретные. Российскую военную силу в НАТО оценивают серьезно. Поэтому и требуют больше личного состава, ресурсов и, главное, денег."Вашингтон еще при Дональде Трампе начал давить на Европу, чтобы они больше расходовали на оборону. Это продолжится независимо от того, кто окажется в Белом доме после выборов. Пресловутые два процента ВВП уже не кажутся конечной целью — это обязательный минимум. Судя по официальной натовской отчетности, которая, кстати, вызывает сомнения, 23 страны выполняют это обязательство", — говорит Ермаков.Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко связывает давление США на Европу с дефицитом собственных ресурсов."По натовским нормативам 40% расходов на оборону должны идти на модернизацию вооружений. Основной поставщик — ВПК США. Экономика ЕС деградирует. Во Франции и Германии — социально-экономический раскол. Однако это вашингтонских стратегов не волнует. Они продолжат опираться на европейских политиков из их лобби. Нынешнее руководство ЕС поддерживает эту линию, хотя прямого отношения к НАТО не имеет. Западноевропейские лидеры будут уступать, пока не потеряют власть", — рассуждает аналитик.Впрочем, как показывает практика, быстро и оперативно реализовать намеченные цели НАТО не в состоянии. Все затягивается, решения откладываются. Учитывая, что США с Европой не раз ссорились как раз из-за разного подхода к военной политике, на планомерную и безболезненную подготовку к противостоянию с Россией Западу рассчитывать не приходится.

https://ria.ru/20241008/ssha-1976834742.html

европа

франция

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европа, франция, германия, марк рютте, борис писториус, эммануэль макрон, нато, евросоюз, политика