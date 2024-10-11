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"За десять дней". Запад раскрыл план победы над Россией - РИА Новости, 11.10.2024
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08:00 11.10.2024 (обновлено: 08:09 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/zapad-1977266484.html
"За десять дней". Запад раскрыл план победы над Россией
"За десять дней". Запад раскрыл план победы над Россией - РИА Новости, 11.10.2024
"За десять дней". Запад раскрыл план победы над Россией
НАТО укрепляет восточные рубежи: европейские армии значительно пополнят людьми и оружием. От соединений альянса теперь требуется не только современная... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T08:00
2024-10-11T08:09
европа
франция
германия
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борис писториус
эммануэль макрон
нато
евросоюз
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Виктор Жданов. НАТО укрепляет восточные рубежи: европейские армии значительно пополнят людьми и оружием. От соединений альянса теперь требуется не только современная оснащенность, но и высокая мобильность. А главную цель уже не скрывают.По секретным документамЗаняв пост генсека НАТО, Марк Рютте рассказал о ближайших планах далеко не все. Кое-что все же стало известно западным СМИ из ранее не опубликованных документов. Оказалось, в Брюсселе решили обязать союзников наращивать численность войск и объемы вооружений.В конфиденциальных файлах, изученных немецкими журналистами, есть сведения о том, насколько командование альянса считает необходимым увеличить боевой потенциал. Минимум определили главком НАТО в Европе — американский генерал Кристофер Каволи и французский адмирал Пьер Вандье.В 2021-м считалось, что 82 боевые бригады по три-пять тысяч человек в каждой вполне достаточно. Сейчас надо уже 131.Число корпусов увеличат с шести до 15, штабов дивизий — с 24 до 38.ПВО должна пополниться 1174 подразделениями — с 293 до 1467. Их вооружают современными системами Patriot, Iris T-SLM и Skyranger. Как распределят нагрузку между союзниками, выяснится ближе к саммиту НАТО в октябре 2025-го.Вероятно, значительную часть бремени возьмет на себя Германия. Министр обороны Борис Писториус собирается сформировать пять-шесть бригад. Сейчас у ФРГ восемь.Для этого требуется соответствующее финансирование. Предусмотренное уставом требование тратить на НАТО два процента ВВП (которое, к слову, далеко не все выполняют), вероятно, изменят в большую сторону. Как подчеркивает Рютте, у экономии на оружии "нет оправдания".Весеннее обострениеСухопутные войска Франции проходят "глубокую трансформацию". Если ранее армия готовилась в основном к контртеррористическим операциям и локальным конфликтам, то теперь — к глобальной войне. По обнародованной Макроном в 2023 году программе оборонный бюджет к 2030-му постепенно увеличат почти на 40% — до 400 миллиардов евро.Командующий сухопутными войсками генерал-лейтенант Бертран Тужуз назвал эти изменения революционными. Также, по поручению НАТО, к 2027 году Париж должен полностью укомплектовать еще одну боеспособную дивизию.Ускоренное развертывание сил отработают на учениях "Дакийская весна" в мае. Франции поручат перебросить в Румынию боевую бригаду за десять дней. Задачу осложняют таможенные границы для грузов военного значения и неспособность некоторых стран соответствовать логистическим требованиям НАТО. Однако эти проблемы решают, подключают не только железные дороги, но и автострады и морские пути, предусматривают комбинированные маршруты.Впрочем, начальник Генерального штаба Пьер Шилль не исключает, что сроки придется сдвинуть — не хватает денег. Новое правительство Мишеля Барнье пытается справиться с дефицитом бюджета. Сокращать расходы или повышать налоги — консенсуса в Париже по этому вопросу пока нет."Не скрывают этого"Подобные процессы в НАТО имеют серьезные основания, отмечает эксперт РИСИ Сергей Ермаков."В Брюсселе не скрывают неизменность антироссийской сущности альянса со времен холодной войны. Последний саммит блока в Вашингтоне подтвердил решения о так называемых региональных планах военного развертывания и строительства, в том числе наращивания военных группировок вблизи российской границы", — подчеркивает он.В Европе, по крайней мере публично, исключают сценарий ядерного конфликта. Однако, по словам Ермакова, подобные планы, вероятно, есть — секретные. Российскую военную силу в НАТО оценивают серьезно. Поэтому и требуют больше личного состава, ресурсов и, главное, денег."Вашингтон еще при Дональде Трампе начал давить на Европу, чтобы они больше расходовали на оборону. Это продолжится независимо от того, кто окажется в Белом доме после выборов. Пресловутые два процента ВВП уже не кажутся конечной целью — это обязательный минимум. Судя по официальной натовской отчетности, которая, кстати, вызывает сомнения, 23 страны выполняют это обязательство", — говорит Ермаков.Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко связывает давление США на Европу с дефицитом собственных ресурсов."По натовским нормативам 40% расходов на оборону должны идти на модернизацию вооружений. Основной поставщик — ВПК США. Экономика ЕС деградирует. Во Франции и Германии — социально-экономический раскол. Однако это вашингтонских стратегов не волнует. Они продолжат опираться на европейских политиков из их лобби. Нынешнее руководство ЕС поддерживает эту линию, хотя прямого отношения к НАТО не имеет. Западноевропейские лидеры будут уступать, пока не потеряют власть", — рассуждает аналитик.Впрочем, как показывает практика, быстро и оперативно реализовать намеченные цели НАТО не в состоянии. Все затягивается, решения откладываются. Учитывая, что США с Европой не раз ссорились как раз из-за разного подхода к военной политике, на планомерную и безболезненную подготовку к противостоянию с Россией Западу рассчитывать не приходится.
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европа, франция, германия, марк рютте, борис писториус, эммануэль макрон, нато, евросоюз, политика
Европа, Франция, Германия, Марк Рютте, Борис Писториус, Эммануэль Макрон, НАТО, Евросоюз, Политика
"За десять дней". Запад раскрыл план победы над Россией

Политолог Оленченко: ЕС идет на уступки США, увеличивая расходы на оборону

© AP Photo / Alexandru DobreФранцузские военные во время учений
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Alexandru Dobre
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Виктор Жданов. НАТО укрепляет восточные рубежи: европейские армии значительно пополнят людьми и оружием. От соединений альянса теперь требуется не только современная оснащенность, но и высокая мобильность. А главную цель уже не скрывают.

По секретным документам

Заняв пост генсека НАТО, Марк Рютте рассказал о ближайших планах далеко не все. Кое-что все же стало известно западным СМИ из ранее не опубликованных документов. Оказалось, в Брюсселе решили обязать союзников наращивать численность войск и объемы вооружений.
© AP Photo / Harry NakosНовый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Harry Nakos
Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
В конфиденциальных файлах, изученных немецкими журналистами, есть сведения о том, насколько командование альянса считает необходимым увеличить боевой потенциал. Минимум определили главком НАТО в Европе — американский генерал Кристофер Каволи и французский адмирал Пьер Вандье.
В 2021-м считалось, что 82 боевые бригады по три-пять тысяч человек в каждой вполне достаточно. Сейчас надо уже 131.
Число корпусов увеличат с шести до 15, штабов дивизий — с 24 до 38.
ПВО должна пополниться 1174 подразделениями — с 293 до 1467. Их вооружают современными системами Patriot, Iris T-SLM и Skyranger. Как распределят нагрузку между союзниками, выяснится ближе к саммиту НАТО в октябре 2025-го.
Вероятно, значительную часть бремени возьмет на себя Германия. Министр обороны Борис Писториус собирается сформировать пять-шесть бригад. Сейчас у ФРГ восемь.
© AP Photo / Martin MeissnerМинистр обороны Германии Борис Писториус на танке Leopard
Министр обороны Германии Борис Писториус на танке Leopard - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Martin Meissner
Министр обороны Германии Борис Писториус на танке Leopard
Для этого требуется соответствующее финансирование. Предусмотренное уставом требование тратить на НАТО два процента ВВП (которое, к слову, далеко не все выполняют), вероятно, изменят в большую сторону. Как подчеркивает Рютте, у экономии на оружии "нет оправдания".

Весеннее обострение

Сухопутные войска Франции проходят "глубокую трансформацию". Если ранее армия готовилась в основном к контртеррористическим операциям и локальным конфликтам, то теперь — к глобальной войне. По обнародованной Макроном в 2023 году программе оборонный бюджет к 2030-му постепенно увеличат почти на 40% — до 400 миллиардов евро.
Командующий сухопутными войсками генерал-лейтенант Бертран Тужуз назвал эти изменения революционными. Также, по поручению НАТО, к 2027 году Париж должен полностью укомплектовать еще одну боеспособную дивизию.
© AP Photo / Yoan ValatПрезидент Франции Эммануэль Макрон разговаривает с французскими солдатами
Президент Франции Эммануэль Макрон разговаривает с французскими солдатами - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Yoan Valat
Президент Франции Эммануэль Макрон разговаривает с французскими солдатами
Ускоренное развертывание сил отработают на учениях "Дакийская весна" в мае. Франции поручат перебросить в Румынию боевую бригаду за десять дней. Задачу осложняют таможенные границы для грузов военного значения и неспособность некоторых стран соответствовать логистическим требованиям НАТО. Однако эти проблемы решают, подключают не только железные дороги, но и автострады и морские пути, предусматривают комбинированные маршруты.
Впрочем, начальник Генерального штаба Пьер Шилль не исключает, что сроки придется сдвинуть — не хватает денег. Новое правительство Мишеля Барнье пытается справиться с дефицитом бюджета. Сокращать расходы или повышать налоги — консенсуса в Париже по этому вопросу пока нет.

"Не скрывают этого"

Подобные процессы в НАТО имеют серьезные основания, отмечает эксперт РИСИ Сергей Ермаков.
"В Брюсселе не скрывают неизменность антироссийской сущности альянса со времен холодной войны. Последний саммит блока в Вашингтоне подтвердил решения о так называемых региональных планах военного развертывания и строительства, в том числе наращивания военных группировок вблизи российской границы", — подчеркивает он.
© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
В Европе, по крайней мере публично, исключают сценарий ядерного конфликта. Однако, по словам Ермакова, подобные планы, вероятно, есть — секретные. Российскую военную силу в НАТО оценивают серьезно. Поэтому и требуют больше личного состава, ресурсов и, главное, денег.
"Вашингтон еще при Дональде Трампе начал давить на Европу, чтобы они больше расходовали на оборону. Это продолжится независимо от того, кто окажется в Белом доме после выборов. Пресловутые два процента ВВП уже не кажутся конечной целью — это обязательный минимум. Судя по официальной натовской отчетности, которая, кстати, вызывает сомнения, 23 страны выполняют это обязательство", — говорит Ермаков.
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко связывает давление США на Европу с дефицитом собственных ресурсов.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и Европейского совета в Брюсселе
Флаги США и Европейского совета в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги США и Европейского совета в Брюсселе
"По натовским нормативам 40% расходов на оборону должны идти на модернизацию вооружений. Основной поставщик — ВПК США. Экономика ЕС деградирует. Во Франции и Германии — социально-экономический раскол. Однако это вашингтонских стратегов не волнует. Они продолжат опираться на европейских политиков из их лобби. Нынешнее руководство ЕС поддерживает эту линию, хотя прямого отношения к НАТО не имеет. Западноевропейские лидеры будут уступать, пока не потеряют власть", — рассуждает аналитик.
Впрочем, как показывает практика, быстро и оперативно реализовать намеченные цели НАТО не в состоянии. Все затягивается, решения откладываются. Учитывая, что США с Европой не раз ссорились как раз из-за разного подхода к военной политике, на планомерную и безболезненную подготовку к противостоянию с Россией Западу рассчитывать не приходится.
Военнослужащие химического батальона армии США - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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