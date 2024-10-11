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В Москве задержали президента "РАТМ Холдинга"

В Москве задержали президента "РАТМ Холдинга" - РИА Новости, 11.10.2024

В Москве задержали президента "РАТМ Холдинга"

Правоохранители в Москве задержали президента "РАТМ Холдинга" Эдуарда Тарана, сообщил в пятницу РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T08:54

2024-10-11T08:54

2024-10-11T08:54

москва

россия

происшествия

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Правоохранители в Москве задержали президента "РАТМ Холдинга" Эдуарда Тарана, сообщил в пятницу РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Он был задержан в Москве, сейчас с ним работают правоохранители", - сказал собеседник агентства, не уточнив деталей. "РАТМ Холдинг" – объединение предприятий оптико-электронного приборостроения, стекольной промышленности, насосостроения, девелоперского и ряда других направлений. Предприятия расположены в регионах европейской части России и Сибири.

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, происшествия