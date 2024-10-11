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В Москве задержали президента "РАТМ Холдинга" - РИА Новости, 11.10.2024
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08:54 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/zaderzhanie-1977516342.html
В Москве задержали президента "РАТМ Холдинга"
В Москве задержали президента "РАТМ Холдинга" - РИА Новости, 11.10.2024
В Москве задержали президента "РАТМ Холдинга"
Правоохранители в Москве задержали президента "РАТМ Холдинга" Эдуарда Тарана, сообщил в пятницу РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T08:54
2024-10-11T08:54
москва
россия
происшествия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Правоохранители в Москве задержали президента "РАТМ Холдинга" Эдуарда Тарана, сообщил в пятницу РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Он был задержан в Москве, сейчас с ним работают правоохранители", - сказал собеседник агентства, не уточнив деталей. "РАТМ Холдинг" – объединение предприятий оптико-электронного приборостроения, стекольной промышленности, насосостроения, девелоперского и ряда других направлений. Предприятия расположены в регионах европейской части России и Сибири.
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москва, россия, происшествия
Москва, Россия, Происшествия
В Москве задержали президента "РАТМ Холдинга"

В Москве задержали президента "РАТМ Холдинга" Эдуарда Тарана

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкЭдуард Таран
Эдуард Таран - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Эдуард Таран. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Правоохранители в Москве задержали президента "РАТМ Холдинга" Эдуарда Тарана, сообщил в пятницу РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Он был задержан в Москве, сейчас с ним работают правоохранители", - сказал собеседник агентства, не уточнив деталей.
"РАТМ Холдинг" – объединение предприятий оптико-электронного приборостроения, стекольной промышленности, насосостроения, девелоперского и ряда других направлений. Предприятия расположены в регионах европейской части России и Сибири.
 
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