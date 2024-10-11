https://ria.ru/20241011/yom-kipur-1977287056.html

Иудейский праздник Йом Кипур

Иудейский праздник Йом Кипур - РИА Новости, 11.10.2024

Иудейский праздник Йом Кипур

В десятый день месяца тишрей первого месяца еврейского календаря евреи всего мира отмечают Йом Кипур – День искупления и прощения (ивр. "кипур" – искупление,... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T01:17

2024-10-11T01:17

2024-10-11T01:17

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западный берег реки иордан

религиозные праздники

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В десятый день месяца тишрей первого месяца еврейского календаря евреи всего мира отмечают Йом Кипур – День искупления и прощения (ивр. "кипур" – искупление, прощение, выкуп).В 2024 году Йом Кипур начинается вечером 11 октября (за несколько минут до захода солнца) и заканчивается ночью 12 октября. В основу еврейского года положены циклы луны и солнца. Именно по солнцу и отсчитывают дни, при этом день – это промежуток времени между его заходами.В иудейской традиции Йом Кипур – самый важный из праздников, завершающий Десять дней покаяния, во время которых решается судьба человека на год вперед. Эти дни отсчитываются от Рош а-Шана (Рош ха-Шана) – еврейского Нового года, который в 2024 году отмечался 2-4 октября.Праздник напоминает о событиях, которые произошли 33 века назад во время пребывания еврейского народа в Синайской пустыне (Египет). Тогда евреи тяжко согрешили, создав золотого идола и поклоняясь ему. Бог разгневался, хотел истребить еврейский народ и создать новый от пророка Моисея. Но Моисей поднялся на гору Синай и молитвой упросил Бога отменить приговор своему народу. В день Йом Кипура он вернулся и принес новые каменные Скрижали Завета (две каменные плиты, на которых были начертаны Десять заповедей) и радостную весть: "Простил Я по слову твоему!". С тех пор Йом Кипур стал днем прощения: "И да будет сие для вас вечным постановлением…Пятикнижие (Тора) называет Йом Кипур субботой суббот. Иногда его также называют "Судный день". Его проводят в посте и молитве. Синагогу посещают даже светские евреи, которые не соблюдают других обычаев. Йом Кипур – наиболее святой и возвышенный день. Евреи забывают о земных делах и полностью посвящают себя искуплению и очищению от совершенных грехов.Чтобы прийти к Судному дню внутренне подготовленным, человек анализирует прошедший год, вспоминает свои прегрешения перед людьми и Богом.Празднование Йом Кипура проводится по определенным законам. Перед его началом все просят прощения у друзей и знакомых, если обидели их словом или действием.Накануне Йом Кипура принято давать щедрые пожертвования на благотворительность. В некоторых общинах совершают обряд искупления грехов "капарот". За сутки до наступления Йом Кипура или на рассвете кануна этого дня над головой осторожно вращают птицу (петуха – мужчины, курицу – женщины) и говорят: "Да будет это моим искуплением...". Эту птицу или ее стоимость отдают бедным. Если нет птицы, обряд можно выполнить вращением над головой денег, их также отдают бедным.В канун Йом Кипура принято окунаться в микву (ритуальный бассейн). Цель обряда – напомнить евреям накануне Судного дня об их грехах и призвать к раскаянию.Перед праздником, примерно за час до захода солнца, устраивают последнюю перед постом обильную трапезу, она называется сеуда мафсекет (в переводе – "завершающая трапеза"). Традиционным ее элементом является бульон с "креплах" (пельменями), символизирующими приношения в Иерусалимском храме.На столе должно быть много жидкого. Не рекомендуются жареные, очень соленые и сладкие блюда. Также принято подавать курицу с гарниром, картофельным пюре, салаты из свежих, вареных овощей, сладкие цимесы, компоты, соки, чай с кексом или печеньем. Йом Кипур наступает за 18 минут до захода солнца. Хозяйки зажигают в домах свечи. С заката солнца в канун Йом Кипура до появления звезд в следующий вечер евреи забывают о физических сторонах жизни. Тора предписывает "никакой работы не делать" и "изнурять душу", то есть соблюдать пять запретов: не принимать пищу и питье, не умываться, не умащивать тело, не носить кожаную обувь и не вступать в супружескую близость. Отменить эти запреты может только опасность для жизни. Постятся все, кроме беременных женщин, больных и детей до девяти лет. С девятилетнего возраста их постепенно приучают поститься большую часть дня. Девочки старше 11 лет и мальчики старше 12-ти соблюдают пост наравне со взрослыми. Все одеваются в белое – символ чистоты. В первый вечер и почти весь следующий день евреи собираются в синагогах, где произносятся специальные для этого дня молитвы.В синагоге проводятся пять служб. Вечером – маарив (вечерняя), которая продолжается около двух часов. На следующий день проходят четыре службы, которые переходят одна в другую почти без перерыва. Утром – шахрит (утренняя), затем, до полудня – мусаф (дополнительная), во второй половине дня – минха (послеполуденная) и перед заходом солнца – неила (предвечерняя, произносимая только в Йом Кипур). Буквальный перевод слова "неила" – "закрытие", т.е. завершение всего процесса очищения и исправления.После завершения Йом Кипура дома совершают краткую молитву – гавдала – разделяющую святое и будничное, и устраивают праздничную трапезу.Израильские власти на Йом Кипур закрывают пограничные переходы, вводя "режим изоляции" палестинских территорий Западного берега реки Иордан и сектора Газа. На сутки также прекращается воздушное и морское сообщение Израиля с внешним миром. Внутри страны не работают учреждения и предприятия, магазины и рестораны, местные радио- и телеканалы прерывают трансляции, останавливается транспорт, включая частный. Тель-Авив становится единственным мегаполисом мира, где на сутки автомобили оказываются вне закона: светский Израиль катается на велосипедах. Первый транспорт здесь появится лишь по окончании праздника после захода солнца, когда записи в Книге Судеб уже будут сделаны. Публичное нарушение Йом Кипур в Израиле (например, еда на людях, вождение автомобиля, разговор по мобильному телефону) считается неприличным даже среди светского населения. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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западный берег реки иордан

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справки, израиль, западный берег реки иордан, религиозные праздники