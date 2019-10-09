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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Кайся и катайся, или Как в Израиле отмечают Судный день

11:39 09.10.2019 (обновлено: 12:13 09.10.2019)
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© HQ ArchitectsПлощадь Валеро в Иерусалиме
Площадь Валеро в Иерусалиме
© HQ Architects
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт – РИА Новости, Алия Судакова. Улицы израильских городов в среду выглядят так, будто здесь внезапно закончились электричество и нефть. Все, что приводится в движение двигателем внутреннего сгорания, исчезло на сутки – на улицах нет ни машин, ни мотоциклов или мотороллеров. Оживленные еще вчера автомагистрали сегодня отданы на откуп велосипедистам и роллерам. Вместо гула моторов и автомобильных гудков в центре Тель-Авива слышны лишь звоночки велосипедов и детские голоса. Полное прекращение всякого движения – не только общественного, но и личного транспорта, - уже сложившая традиция на Йом Кипур (Судный день) в Израиле.
Не слышно шума городского
"Мы специально летели в Тель-Авив на Йом Кипур. Моя дочь хотела посмотреть, что это такое. Тащили самокат по уже немного заснеженной Москве. Безусловно, такого праздника нет нигде в мире. Все выходят на улицы и гуляют по автомобильным дорогам: непередаваемое ощущение свободы и одновременно тишины. Поймала себя на мысли, что именно такой набор звуков мог бы быть в доиндустриальной России, когда никакого транспорта не было в помине", - делится своими впечатлениями с корреспондентом РИА Новости туристка из Москвы Татьяна Мельникова.
Выехать на дорогу в этот день могут только машины экстренных служб - полиции, скорой помощи. Медики в этот день дежурят в особом режиме – "день велосипедиста", как часто называют Йом Кипур светские израильтяне, для многих чреват травмами.
Закрыты кафе и рестораны, офисы и магазины, не вещают телеканалы и радиостанции. И даже воздушное сообщение с Израилем прекращается больше, чем на сутки. Аэропорт имени Бен Гуриона закрылся во вторник в 14.00 и возобновит работу лишь вечером в среду.
Превыше поста и молитвы
Согласно традициям иудаизма, Йом Кипур завершает первые 10 дней первого в году месяца тишрей, которые должны быть посвящены прощению и покаянию.
"В соответствии с древней традицией мы смотрим на себя в этот день. Мы стараемся отречься от обыденности в этот день. В обычной жизни мы едим, пьем, работаем, а в этот день мы избегаем всего этого, мы избегаем плотских утех, стараясь дистанцироваться от привычного мира, в котором мы живем, стараясь сконцентрироваться на себе, думать, что мы совершили в прошлом – отношения с семьей, с обществом, с миром. И для этого мы должны остановиться", - говорит раввин Меир Азари.
Это самый святой день для верующего иудея в году и самый строгий пост, от соблюдения которого не освобождается никто – ни старики, ни дети. Нельзя не только работать и пользоваться техникой, но есть и пить, умываться и использовать косметику. В этой день запрещено даже чистить зубы и носить кожаную обувь. В Йом Кипур верующие посвящают свое время лишь молитвам и покаянию за все плохое, что было совершено. Этот день назван Судным не просто так – в этот день Бог решает, какая судьба ждет каждого человека в дальнейшем и скрепляет свой приговор печатью.
Печать судьбы
"Это очень особенный день. Мы все верим, что в эти дни Бог будет судить каждого человека по его прошлым делам и будет решать, какой жизни он заслуживает, хорошей или плохой - все, что случится с человеком в дальнейшем, Бог предопределяет именно в этот день", - объясняет ученик иешивы (еврейского религиозного училища – ред) Меир Рич.
Поэтому традиционное пожелание на Йом Кипур звучит как "Гмар хатима това вэ цом каль" (Хорошей записи в Книге Судеб и легкого поста). Пока в синагогах произносятся покаянные молитвы, светский Израиль катается на велосипедах. Первый транспорт на улицах Тель-Авива и других городов появится лишь в среду после захода солнца. А пока Тель-Авив остается единственным мегаполисом мира, где на сутки автомобили оказались вне закона. Глядя на это, сложно поверить, что через несколько часов все вернется на круги своя, словно по команде "отомри". Когда записи в Книге Судеб уже будут сделаны.
Ритуал с петухом в праздник Йом Кипур (День искупления)
11:40Религия и мировоззрение
Иудеи отмечают День искупления, определяется их судьба на следующий год
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеМоскваТель-АвивИзраильрелигияОбществоВ мире
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