Кайся и катайся, или Как в Израиле отмечают Судный день

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт – РИА Новости, Алия Судакова. Улицы израильских городов в среду выглядят так, будто здесь внезапно закончились электричество и нефть. Все, что приводится в движение двигателем внутреннего сгорания, исчезло на сутки – на улицах нет ни машин, ни мотоциклов или мотороллеров. Оживленные еще вчера автомагистрали сегодня отданы на откуп велосипедистам и роллерам. Вместо гула моторов и автомобильных гудков в центре Тель-Авива слышны лишь звоночки велосипедов и детские голоса. Полное прекращение всякого движения – не только общественного, но и личного транспорта, - уже сложившая традиция на Йом Кипур (Судный день) в Израиле.

Не слышно шума городского

"Мы специально летели в Тель-Авив на Йом Кипур. Моя дочь хотела посмотреть, что это такое. Тащили самокат по уже немного заснеженной Москве. Безусловно, такого праздника нет нигде в мире. Все выходят на улицы и гуляют по автомобильным дорогам: непередаваемое ощущение свободы и одновременно тишины. Поймала себя на мысли, что именно такой набор звуков мог бы быть в доиндустриальной России, когда никакого транспорта не было в помине", - делится своими впечатлениями с корреспондентом РИА Новости туристка из Москвы Татьяна Мельникова.

Выехать на дорогу в этот день могут только машины экстренных служб - полиции, скорой помощи. Медики в этот день дежурят в особом режиме – "день велосипедиста", как часто называют Йом Кипур светские израильтяне, для многих чреват травмами.

Закрыты кафе и рестораны, офисы и магазины, не вещают телеканалы и радиостанции. И даже воздушное сообщение с Израилем прекращается больше, чем на сутки. Аэропорт имени Бен Гуриона закрылся во вторник в 14.00 и возобновит работу лишь вечером в среду.

Превыше поста и молитвы

Согласно традициям иудаизма, Йом Кипур завершает первые 10 дней первого в году месяца тишрей, которые должны быть посвящены прощению и покаянию.

"В соответствии с древней традицией мы смотрим на себя в этот день. Мы стараемся отречься от обыденности в этот день. В обычной жизни мы едим, пьем, работаем, а в этот день мы избегаем всего этого, мы избегаем плотских утех, стараясь дистанцироваться от привычного мира, в котором мы живем, стараясь сконцентрироваться на себе, думать, что мы совершили в прошлом – отношения с семьей, с обществом, с миром. И для этого мы должны остановиться", - говорит раввин Меир Азари.

Это самый святой день для верующего иудея в году и самый строгий пост, от соблюдения которого не освобождается никто – ни старики, ни дети. Нельзя не только работать и пользоваться техникой, но есть и пить, умываться и использовать косметику. В этой день запрещено даже чистить зубы и носить кожаную обувь. В Йом Кипур верующие посвящают свое время лишь молитвам и покаянию за все плохое, что было совершено. Этот день назван Судным не просто так – в этот день Бог решает, какая судьба ждет каждого человека в дальнейшем и скрепляет свой приговор печатью.

Печать судьбы

"Это очень особенный день. Мы все верим, что в эти дни Бог будет судить каждого человека по его прошлым делам и будет решать, какой жизни он заслуживает, хорошей или плохой - все, что случится с человеком в дальнейшем, Бог предопределяет именно в этот день", - объясняет ученик иешивы (еврейского религиозного училища – ред) Меир Рич.