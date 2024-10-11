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В Израиле арестовали американского журналиста, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.10.2024
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00:25 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/ynet-1977496586.html
В Израиле арестовали американского журналиста, сообщили СМИ
В Израиле арестовали американского журналиста, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.10.2024
В Израиле арестовали американского журналиста, сообщили СМИ
Полиция Израиля арестовала американского журналиста, который подозревается в создании угрозы национальной безопасности, сообщает портал Ynet. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T00:25
2024-10-11T00:25
израиль
иран
сша
биньямин нетаньяху
джо байден
мария захарова
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Полиция Израиля арестовала американского журналиста, который подозревается в создании угрозы национальной безопасности, сообщает портал Ynet. Как сообщается, 28-летний независимый журналист Джереми Лоффредо был арестован после того, как сообщил об иранских ракетах, якобы поразивших цели в Израиле. Среди таких объектов он назвал авиабазу армии Израиля "Неватим" и разведывательную базу в центре Израиля. В своем репортаже Лоффредо также заявил, что с базы "Неватим" осуществлялись атаки на Газу и что там находится частный самолет правительства, используемый премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Ранее газета Washington Post сообщала о по меньшей мере 20 баллистических ракетах, попавших по израильской авиабазе "Неватим" в результате атаки Ирана 1 октября. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
https://ria.ru/20241009/izrail-1977306522.html
https://ria.ru/20241008/israel-1976984305.html
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израиль, иран, сша, биньямин нетаньяху, джо байден, мария захарова, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Израиль, Иран, США, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, Мария Захарова, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
В Израиле арестовали американского журналиста, сообщили СМИ

Ynet: репортер из США арестован в Израиле по подозрению в угрозе нацбезопасности

© Фото : пресс-служба полиции ИзраиляПолиция Израиля
Полиция Израиля - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Фото : пресс-служба полиции Израиля
Полиция Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Полиция Израиля арестовала американского журналиста, который подозревается в создании угрозы национальной безопасности, сообщает портал Ynet.
Как сообщается, 28-летний независимый журналист Джереми Лоффредо был арестован после того, как сообщил об иранских ракетах, якобы поразивших цели в Израиле. Среди таких объектов он назвал авиабазу армии Израиля "Неватим" и разведывательную базу в центре Израиля.
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В своем репортаже Лоффредо также заявил, что с базы "Неватим" осуществлялись атаки на Газу и что там находится частный самолет правительства, используемый премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
Ранее газета Washington Post сообщала о по меньшей мере 20 баллистических ракетах, попавших по израильской авиабазе "Неватим" в результате атаки Ирана 1 октября.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
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ИзраильИранСШАБиньямин НетаньяхуДжо БайденМария ЗахароваОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024В мире
 
 
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