https://ria.ru/20241011/yazyk-1977496371.html

Посол в Венесуэле отметил рост интереса к изучению русского языка

Посол в Венесуэле отметил рост интереса к изучению русского языка - РИА Новости, 11.10.2024

Посол в Венесуэле отметил рост интереса к изучению русского языка

Интерес к изучению русского языка в Венесуэле растет, российские лингвистические центры играют важную роль в стране, сообщил посол РФ в латиноамериканской... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T00:16

2024-10-11T00:16

2024-10-11T00:16

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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 окт - РИА Новости. Интерес к изучению русского языка в Венесуэле растет, российские лингвистические центры играют важную роль в стране, сообщил посол РФ в латиноамериканской стране Сергей Мелик-Багдасаров. Посол России в рамках рабочего визита в штат Нуэва Эспарта посетил учебные учреждения имени доктора Луиса Ортеги и имени Маршала Аякучо с целью осмотра недавно открывшихся там под эгидой ФГБОУ ВО "Глазовский государственный инженерно-педагогический университет им. В.Г.Короленко" центров открытого образования и изучения русского языка. "Я рад видеть, что интерес к изучению русского языка в Венесуэле растет, и наши центры играют важную роль в расширении возможностей для студентов, желающих познакомиться с российской культурой", - приводит дипмиссия слова посла. "Этот проект вносит вклад в развитие стратегического партнерства между нашими странами и направлен на укрепление дружбы и сотрудничества между нашими народами", - добавил Мелик-Багдасаров.

https://ria.ru/20241010/matvienko-1977329819.html

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венесуэла, россия, в мире