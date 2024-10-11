https://ria.ru/20241011/yazyk-1977496371.html
Посол в Венесуэле отметил рост интереса к изучению русского языка
Посол в Венесуэле отметил рост интереса к изучению русского языка - РИА Новости, 11.10.2024
Посол в Венесуэле отметил рост интереса к изучению русского языка
Интерес к изучению русского языка в Венесуэле растет, российские лингвистические центры играют важную роль в стране, сообщил посол РФ в латиноамериканской... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T00:16
2024-10-11T00:16
2024-10-11T00:16
венесуэла
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863408827_0:100:1280:820_1920x0_80_0_0_693c6f828fcfb3e83fd9abb993f0ab3f.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 окт - РИА Новости. Интерес к изучению русского языка в Венесуэле растет, российские лингвистические центры играют важную роль в стране, сообщил посол РФ в латиноамериканской стране Сергей Мелик-Багдасаров. Посол России в рамках рабочего визита в штат Нуэва Эспарта посетил учебные учреждения имени доктора Луиса Ортеги и имени Маршала Аякучо с целью осмотра недавно открывшихся там под эгидой ФГБОУ ВО "Глазовский государственный инженерно-педагогический университет им. В.Г.Короленко" центров открытого образования и изучения русского языка. "Я рад видеть, что интерес к изучению русского языка в Венесуэле растет, и наши центры играют важную роль в расширении возможностей для студентов, желающих познакомиться с российской культурой", - приводит дипмиссия слова посла. "Этот проект вносит вклад в развитие стратегического партнерства между нашими странами и направлен на укрепление дружбы и сотрудничества между нашими народами", - добавил Мелик-Багдасаров.
https://ria.ru/20241010/matvienko-1977329819.html
венесуэла
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863408827_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8507c6b6cc39b307f8726c3abfeef146.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венесуэла, россия, в мире
Венесуэла, Россия, В мире
Посол в Венесуэле отметил рост интереса к изучению русского языка
Посол Мелик-Багдасаров: в Венесуэле растет интерес к изучению русского языка
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 окт - РИА Новости. Интерес к изучению русского языка в Венесуэле растет, российские лингвистические центры играют важную роль в стране, сообщил посол РФ в латиноамериканской стране Сергей Мелик-Багдасаров.
Посол России в рамках рабочего визита в штат Нуэва Эспарта посетил учебные учреждения имени доктора Луиса Ортеги и имени Маршала Аякучо с целью осмотра недавно открывшихся там под эгидой ФГБОУ ВО "Глазовский государственный инженерно-педагогический университет им. В.Г.Короленко" центров открытого образования и изучения русского языка.
"Я рад видеть, что интерес к изучению русского языка в Венесуэле растет, и наши центры играют важную роль в расширении возможностей для студентов, желающих познакомиться с российской культурой", - приводит дипмиссия слова посла.
"Этот проект вносит вклад в развитие стратегического партнерства между нашими странами и направлен на укрепление дружбы и сотрудничества между нашими народами", - добавил Мелик-Багдасаров.