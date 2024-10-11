Рейтинг@Mail.ru
Посол в Венесуэле отметил рост интереса к изучению русского языка - РИА Новости, 11.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:16 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/yazyk-1977496371.html
Посол в Венесуэле отметил рост интереса к изучению русского языка
Посол в Венесуэле отметил рост интереса к изучению русского языка - РИА Новости, 11.10.2024
Посол в Венесуэле отметил рост интереса к изучению русского языка
Интерес к изучению русского языка в Венесуэле растет, российские лингвистические центры играют важную роль в стране, сообщил посол РФ в латиноамериканской... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T00:16
2024-10-11T00:16
венесуэла
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863408827_0:100:1280:820_1920x0_80_0_0_693c6f828fcfb3e83fd9abb993f0ab3f.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 окт - РИА Новости. Интерес к изучению русского языка в Венесуэле растет, российские лингвистические центры играют важную роль в стране, сообщил посол РФ в латиноамериканской стране Сергей Мелик-Багдасаров. Посол России в рамках рабочего визита в штат Нуэва Эспарта посетил учебные учреждения имени доктора Луиса Ортеги и имени Маршала Аякучо с целью осмотра недавно открывшихся там под эгидой ФГБОУ ВО "Глазовский государственный инженерно-педагогический университет им. В.Г.Короленко" центров открытого образования и изучения русского языка. "Я рад видеть, что интерес к изучению русского языка в Венесуэле растет, и наши центры играют важную роль в расширении возможностей для студентов, желающих познакомиться с российской культурой", - приводит дипмиссия слова посла. "Этот проект вносит вклад в развитие стратегического партнерства между нашими странами и направлен на укрепление дружбы и сотрудничества между нашими народами", - добавил Мелик-Багдасаров.
https://ria.ru/20241010/matvienko-1977329819.html
венесуэла
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863408827_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8507c6b6cc39b307f8726c3abfeef146.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венесуэла, россия, в мире
Венесуэла, Россия, В мире
Посол в Венесуэле отметил рост интереса к изучению русского языка

Посол Мелик-Багдасаров: в Венесуэле растет интерес к изучению русского языка

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВид на город Каракас
Вид на город Каракас - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в медиабанк
Вид на город Каракас. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 окт - РИА Новости. Интерес к изучению русского языка в Венесуэле растет, российские лингвистические центры играют важную роль в стране, сообщил посол РФ в латиноамериканской стране Сергей Мелик-Багдасаров.
Посол России в рамках рабочего визита в штат Нуэва Эспарта посетил учебные учреждения имени доктора Луиса Ортеги и имени Маршала Аякучо с целью осмотра недавно открывшихся там под эгидой ФГБОУ ВО "Глазовский государственный инженерно-педагогический университет им. В.Г.Короленко" центров открытого образования и изучения русского языка.
"Я рад видеть, что интерес к изучению русского языка в Венесуэле растет, и наши центры играют важную роль в расширении возможностей для студентов, желающих познакомиться с российской культурой", - приводит дипмиссия слова посла.
"Этот проект вносит вклад в развитие стратегического партнерства между нашими странами и направлен на укрепление дружбы и сотрудничества между нашими народами", - добавил Мелик-Багдасаров.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на VIII Межпарламентском форуме Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества. 10 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Матвиенко поблагодарила Таджикистан за внимание к русскому языку
Вчера, 09:09
 
ВенесуэлаРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала