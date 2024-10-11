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На Адмиралтейских верфях спустили на воду новую подлодку "Якутск" - РИА Новости, 11.10.2024
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11:55 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/yakutsk-1977553153.html
На Адмиралтейских верфях спустили на воду новую подлодку "Якутск"
На Адмиралтейских верфях спустили на воду новую подлодку "Якутск" - РИА Новости, 11.10.2024
На Адмиралтейских верфях спустили на воду новую подлодку "Якутск"
Дизель-электрическую подводную лодку "Якутск" проекта 636, строящуюся для Тихоокеанского флота, спустили на воду в пятницу на Адмиралтейских верфях (входят в... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T11:55
2024-10-11T11:55
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Дизель-электрическую подводную лодку "Якутск" проекта 636, строящуюся для Тихоокеанского флота, спустили на воду в пятницу на Адмиралтейских верфях (входят в состав Объединенной судостроительной корпорации), передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня знаменательный день для всего Военно-морского флота России. Мы сегодня спускаем шестую подводную лодку проекта 636 для Тихоокеанского флота, планово завершая строительство этой серии из шести подводных лодок.... Подводные лодки класса "Варшавянка" оснащаются высокоточным оружием, которые способны решать любые задачи в любых районах Мирового океана. Они подтвердили свои высокие мореходные и боевые характеристики тысячами пройденных морских миль, неоднократными боевыми службами и выполненными боевыми задачами", - сказал на церемонии спуска начальник кораблестроения, вооружения и эксплуатации вооружения - заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Игорь Мухаметшин. "Якутск"- шестая подводная лодка серии для Тихоокеанского флота, была заложена на предприятии в августе 2021 года. Подлодки этого проекта имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода - 18 узлов, глубину погружения - 300 метров, экипаж - 52 человека, автономность плавания – 45 суток, дальность подводного плавания экономичной скоростью — 400 миль. Контракт на строительство подводных лодок проекта 636 для Тихоокеанского флота был подписан в сентябре 2016 года. В состав флота уже вошли подводные лодки: "Уфа", "Петропавловск-Камчатский", "Волхов", "Магадан" и "Можайск". Подводные лодки проекта 636 оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением. На вооружении подлодок находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный комплекс "Калибр". Они могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник. За скрытность эти подлодки получили в НАТО название "черная дыра".
https://ria.ru/20240925/flot-1974585589.html
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безопасность, россия, нато
Безопасность, Россия, НАТО
На Адмиралтейских верфях спустили на воду новую подлодку "Якутск"

На Адмиралтейских верфях спустили на воду подлодку "Якутск" проекта 636

© "Адмиралтейские верфи" | Перейти в медиабанкГенеральный директор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков на церемонии закладки двух больших дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 "Можайск" и "Якутск"
Генеральный директор АО Адмиралтейские верфи Александр Бузаков на церемонии закладки двух больших дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 Можайск и Якутск - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© "Адмиралтейские верфи"
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Генеральный директор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков на церемонии закладки двух больших дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 "Можайск" и "Якутск" . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Дизель-электрическую подводную лодку "Якутск" проекта 636, строящуюся для Тихоокеанского флота, спустили на воду в пятницу на Адмиралтейских верфях (входят в состав Объединенной судостроительной корпорации), передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня знаменательный день для всего Военно-морского флота России. Мы сегодня спускаем шестую подводную лодку проекта 636 для Тихоокеанского флота, планово завершая строительство этой серии из шести подводных лодок.... Подводные лодки класса "Варшавянка" оснащаются высокоточным оружием, которые способны решать любые задачи в любых районах Мирового океана. Они подтвердили свои высокие мореходные и боевые характеристики тысячами пройденных морских миль, неоднократными боевыми службами и выполненными боевыми задачами", - сказал на церемонии спуска начальник кораблестроения, вооружения и эксплуатации вооружения - заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Игорь Мухаметшин.
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"Якутск"- шестая подводная лодка серии для Тихоокеанского флота, была заложена на предприятии в августе 2021 года.
Подлодки этого проекта имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода - 18 узлов, глубину погружения - 300 метров, экипаж - 52 человека, автономность плавания – 45 суток, дальность подводного плавания экономичной скоростью — 400 миль.
Контракт на строительство подводных лодок проекта 636 для Тихоокеанского флота был подписан в сентябре 2016 года. В состав флота уже вошли подводные лодки: "Уфа", "Петропавловск-Камчатский", "Волхов", "Магадан" и "Можайск".
Подводные лодки проекта 636 оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением. На вооружении подлодок находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный комплекс "Калибр". Они могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник. За скрытность эти подлодки получили в НАТО название "черная дыра".
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