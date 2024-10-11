https://ria.ru/20241011/wp-1977518703.html

"Заметили в Киеве". СМИ рассказали о неожиданных изменениях у Зеленского

"Заметили в Киеве". СМИ рассказали о неожиданных изменениях у Зеленского - РИА Новости, 11.10.2024

"Заметили в Киеве". СМИ рассказали о неожиданных изменениях у Зеленского

Владимир Зеленский стал более открытым к переговорам с Россией из-за ослабления позиций Украины, пишет The Washington Post. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T09:17

2024-10-11T09:17

2024-10-11T16:27

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский стал более открытым к переговорам с Россией из-за ослабления позиций Украины, пишет The Washington Post."Западные дипломаты в Киеве заметили, что Зеленский стал более открытым для начала переговоров с Москвой, несмотря на то, что российские силы занимают более 20 процентов территории Украины и вряд ли уступят какие-либо подконтрольные им земли. <…> Зеленский настаивает на важности окончания боевых действий на условиях Украины, но ее позиции ослабли за последний год, поскольку Россия получила преимущество на поле боя, особенно в восточной части Донецкой области", — говорится в материале.Обозреватель отметил провал ВСУ в Курской области, целью которых был вывод российских войск с востока Украины, а также подчеркнул, что западные аналитики предрекают еще большие потери территорий украинцами.В четверг газета Corriere della Sera сообщила, что Владимир Зеленский готов на прекращение огня по линии фронта при получении гарантий западных стран.Президент России Владимир Путин 14 июня назвал следующие предпосылки к урегулированию украинского конфликта: полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей; признание территориальных реалий, закрепленных в российской Конституции; нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины; ее демилитаризация и денацификация; обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан; отмена всех антироссийских санкций.

https://ria.ru/20241010/ugroza-1977414524.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, политика