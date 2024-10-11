"Заметили в Киеве". СМИ рассказали о неожиданных изменениях у Зеленского
WP: Зеленский стал более открытым к переговорам из-за ослабления позиций Украины
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский стал более открытым к переговорам с Россией из-за ослабления позиций Украины, пишет The Washington Post.
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"Западные дипломаты в Киеве заметили, что Зеленский стал более открытым для начала переговоров с Москвой, несмотря на то, что российские силы занимают более 20 процентов территории Украины и вряд ли уступят какие-либо подконтрольные им земли. <…> Зеленский настаивает на важности окончания боевых действий на условиях Украины, но ее позиции ослабли за последний год, поскольку Россия получила преимущество на поле боя, особенно в восточной части Донецкой области", — говорится в материале.
Обозреватель отметил провал ВСУ в Курской области, целью которых был вывод российских войск с востока Украины, а также подчеркнул, что западные аналитики предрекают еще большие потери территорий украинцами.
В четверг газета Corriere della Sera сообщила, что Владимир Зеленский готов на прекращение огня по линии фронта при получении гарантий западных стран.
Президент России Владимир Путин 14 июня назвал следующие предпосылки к урегулированию украинского конфликта: полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей; признание территориальных реалий, закрепленных в российской Конституции; нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины; ее демилитаризация и денацификация; обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан; отмена всех антироссийских санкций.