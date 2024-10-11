Рейтинг@Mail.ru
"Заметили в Киеве". СМИ рассказали о неожиданных изменениях у Зеленского - РИА Новости, 11.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:17 11.10.2024 (обновлено: 16:27 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/wp-1977518703.html
"Заметили в Киеве". СМИ рассказали о неожиданных изменениях у Зеленского
"Заметили в Киеве". СМИ рассказали о неожиданных изменениях у Зеленского - РИА Новости, 11.10.2024
"Заметили в Киеве". СМИ рассказали о неожиданных изменениях у Зеленского
Владимир Зеленский стал более открытым к переговорам с Россией из-за ослабления позиций Украины, пишет The Washington Post. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T09:17
2024-10-11T16:27
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976171519_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7b7d049b46337f97433b92565025b97d.jpg
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский стал более открытым к переговорам с Россией из-за ослабления позиций Украины, пишет The Washington Post.&quot;Западные дипломаты в Киеве заметили, что Зеленский стал более открытым для начала переговоров с Москвой, несмотря на то, что российские силы занимают более 20 процентов территории Украины и вряд ли уступят какие-либо подконтрольные им земли. &lt;…&gt; Зеленский настаивает на важности окончания боевых действий на условиях Украины, но ее позиции ослабли за последний год, поскольку Россия получила преимущество на поле боя, особенно в восточной части Донецкой области&quot;, — говорится в материале.Обозреватель отметил провал ВСУ в Курской области, целью которых был вывод российских войск с востока Украины, а также подчеркнул, что западные аналитики предрекают еще большие потери территорий украинцами.В четверг газета Corriere della Sera сообщила, что Владимир Зеленский готов на прекращение огня по линии фронта при получении гарантий западных стран.Президент России Владимир Путин 14 июня назвал следующие предпосылки к урегулированию украинского конфликта: полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей; признание территориальных реалий, закрепленных в российской Конституции; нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины; ее демилитаризация и денацификация; обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан; отмена всех антироссийских санкций.
https://ria.ru/20241010/ugroza-1977414524.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976171519_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4fbe83a858af7df036473e6af37f6a1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Политика
"Заметили в Киеве". СМИ рассказали о неожиданных изменениях у Зеленского

WP: Зеленский стал более открытым к переговорам из-за ослабления позиций Украины

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский стал более открытым к переговорам с Россией из-за ослабления позиций Украины, пишет The Washington Post.
«

"Западные дипломаты в Киеве заметили, что Зеленский стал более открытым для начала переговоров с Москвой, несмотря на то, что российские силы занимают более 20 процентов территории Украины и вряд ли уступят какие-либо подконтрольные им земли. <…> Зеленский настаивает на важности окончания боевых действий на условиях Украины, но ее позиции ослабли за последний год, поскольку Россия получила преимущество на поле боя, особенно в восточной части Донецкой области", — говорится в материале.

Обозреватель отметил провал ВСУ в Курской области, целью которых был вывод российских войск с востока Украины, а также подчеркнул, что западные аналитики предрекают еще большие потери территорий украинцами.
В четверг газета Corriere della Sera сообщила, что Владимир Зеленский готов на прекращение огня по линии фронта при получении гарантий западных стран.
Президент России Владимир Путин 14 июня назвал следующие предпосылки к урегулированию украинского конфликта: полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей; признание территориальных реалий, закрепленных в российской Конституции; нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины; ее демилитаризация и денацификация; обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан; отмена всех антироссийских санкций.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
"Надвигающееся поражение". В Финляндии назвали опасную угрозу в зоне СВО
10 октября, 15:46
 
В миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала