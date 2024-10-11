https://ria.ru/20241011/wildberries-1977635348.html

Wildberries пересмотрела штрафы за отмену заказов продавцами

Wildberries пересмотрела штрафы за отмену заказов продавцами - РИА Новости, 11.10.2024

Wildberries пересмотрела штрафы за отмену заказов продавцами

Wildberries пересмотрел штрафы за отмену заказов продавцами и недовоз товаров до склада после их планирования, вернет продавцам часть выставленных в этом году... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T16:17

2024-10-11T16:17

2024-10-11T16:17

экономика

wildberries

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Wildberries пересмотрел штрафы за отмену заказов продавцами и недовоз товаров до склада после их планирования, вернет продавцам часть выставленных в этом году штрафов - почти 900 миллионов рублей, сообщил маркетплейс. "Wildberries пересмотрела штрафы за отмену заказов продавцами и недовоз товаров до склада после их планирования. В рамках поддержки бизнеса мы ограничили суммы штрафов в зависимости от оборота за последние 30 дней. Также было принято решение частично сторнировать (отменить или скорректировать - ред.) штрафы за отмену заказов и недовоз товаров, выставленные с 1 января до 20 августа 2024 года. Общая сумма средств, которую Wildberries перечислит продавцам, составит почти 900 миллионов руб", - сказано в релизе. Также в компании рассказали, что с 11 по 30 октября у продавцов будет возможность вернуть часть товаров, которые хранятся на складе и которые не заказывали больше шести месяцев, со скидкой 50% на логистику возвратов. "Эти меры направлены на смягчение нагрузки на наших партнёров в начале активного периода продаж. Рассчитываем, что это положительно скажется на их бизнесе на платформе", - объяснили в Wildberries.

https://ria.ru/20240409/wildberries-1938872978.html

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экономика, wildberries