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В Кривом Роге прогремели взрывы

В Кривом Роге прогремели взрывы - РИА Новости, 11.10.2024

В Кривом Роге прогремели взрывы

Взрывы раздались в Кривом Роге на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T23:49

2024-10-11T23:49

2024-10-11T23:49

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

кривой рог

дмитрий песков

страна.ua

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Взрывы раздались в Кривом Роге на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Кривом Роге", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена по всей Украине. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

кривой рог

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Наталья Макарова

в мире, украина, россия, кривой рог, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины