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В Кривом Роге прогремели взрывы
В Кривом Роге прогремели взрывы - РИА Новости, 11.10.2024
В Кривом Роге прогремели взрывы
Взрывы раздались в Кривом Роге на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T23:49
2024-10-11T23:49
2024-10-11T23:49
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Взрывы раздались в Кривом Роге на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Кривом Роге", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена по всей Украине. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Кривом Роге прогремели взрывы
"Страна.ua": в Кривом Роге на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы