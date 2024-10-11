https://ria.ru/20241011/vzryvy-1977611073.html

В Сумах прогремела серия взрывов

В Сумах прогремела серия взрывов - РИА Новости, 11.10.2024

В Сумах прогремела серия взрывов

Очередная серия взрывов прогремела в городе Сумы на северо-востоке Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T14:49

2024-10-11T14:49

2024-10-11T15:27

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Очередная серия взрывов прогремела в городе Сумы на северо-востоке Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Сумах снова слышно взрывы", — указано в материале.Сегодня украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Сумах. По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации на 14:38, сигнал воздушной тревоги звучит в Сумской, Черниговской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Отсюда происходит снабжение группировки, напавшей на российскую территорию. Сумы находятся примерно в тридцати километрах от государственной границы, через город проходит трасса, соединяющая Украину с Суджей. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241011/smi-1977538108.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241011/spetsoperatsiya-1977595958.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сумы, украина, россия