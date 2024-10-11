В Сумах прогремела серия взрывов
"Общественное": в Сумах прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги
© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Очередная серия взрывов прогремела в городе Сумы на северо-востоке Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
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"В Сумах снова слышно взрывы", — указано в материале.
Сегодня украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Сумах.
По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации на 14:38, сигнал воздушной тревоги звучит в Сумской, Черниговской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины.
Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Отсюда происходит снабжение группировки, напавшей на российскую территорию. Сумы находятся примерно в тридцати километрах от государственной границы, через город проходит трасса, соединяющая Украину с Суджей.
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В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.