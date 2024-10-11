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В Сумах прогремела серия взрывов - РИА Новости, 11.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:49 11.10.2024 (обновлено: 15:27 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/vzryvy-1977611073.html
В Сумах прогремела серия взрывов
В Сумах прогремела серия взрывов - РИА Новости, 11.10.2024
В Сумах прогремела серия взрывов
Очередная серия взрывов прогремела в городе Сумы на северо-востоке Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T14:49
2024-10-11T15:27
специальная военная операция на украине
в мире
сумы
украина
россия
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Очередная серия взрывов прогремела в городе Сумы на северо-востоке Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. &quot;В Сумах снова слышно взрывы&quot;, — указано в материале.Сегодня украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Сумах. По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации на 14:38, сигнал воздушной тревоги звучит в Сумской, Черниговской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Отсюда происходит снабжение группировки, напавшей на российскую территорию. Сумы находятся примерно в тридцати километрах от государственной границы, через город проходит трасса, соединяющая Украину с Суджей. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241011/smi-1977538108.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, сумы, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумы, Украина, Россия
В Сумах прогремела серия взрывов

"Общественное": в Сумах прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Очередная серия взрывов прогремела в городе Сумы на северо-востоке Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
«

"В Сумах снова слышно взрывы", — указано в материале.

Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
Вчера, 10:50
Сегодня украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Сумах.
По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации на 14:38, сигнал воздушной тревоги звучит в Сумской, Черниговской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины.
Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Отсюда происходит снабжение группировки, напавшей на российскую территорию. Сумы находятся примерно в тридцати километрах от государственной границы, через город проходит трасса, соединяющая Украину с Суджей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Боевая работа РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
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Вчера, 14:15
 
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