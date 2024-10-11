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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 11.10.2024
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08:27 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/vzryvy-1977513643.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 11.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
Взрывы раздаются в Хмельницкой области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T08:27
2024-10-11T08:27
в мире
хмельницкая область
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Взрывы раздаются в Хмельницкой области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном "Общественного". С 7.11 (совпадает с мск) в Хмельницкой области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241011/nikolaev-1977512805.html
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в мире, хмельницкая область, украина, вооруженные силы рф
В мире, Хмельницкая область, Украина, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области

"Общественное": в Хмельницкой области после воздушной тревоги раздаются взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара в Одесской области
Украинские пожарные на месте пожара в Одесской области - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара в Одесской области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Взрывы раздаются в Хмельницкой области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
"В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном "Общественного".
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
В Николаеве сообщили о пожаре на объекте инфраструктуры
Вчера, 08:14
С 7.11 (совпадает с мск) в Хмельницкой области звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
Вчера, 04:50
 
В миреХмельницкая областьУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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