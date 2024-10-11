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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 11.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
Взрывы раздаются в Хмельницкой области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T08:27
2024-10-11T08:27
2024-10-11T08:27
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Взрывы раздаются в Хмельницкой области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном "Общественного". С 7.11 (совпадает с мск) в Хмельницкой области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хмельницкая область, украина, вооруженные силы рф
В мире, Хмельницкая область, Украина, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
"Общественное": в Хмельницкой области после воздушной тревоги раздаются взрывы