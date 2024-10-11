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В Сумах прогремел взрыв

В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 11.10.2024

В Сумах прогремел взрыв

Взрыв прогремел в пятницу в Сумах на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T23:19

2024-10-11T23:19

2024-10-11T23:19

специальная военная операция на украине

в мире

украина

николаевская область

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Взрыв прогремел в пятницу в Сумах на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на 23.00 мск воздушная тревога звучит в Харьковской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях. "Взрыв прозвучал в Сумах", - говорится в Telegram-канале СМИ. Официальной информации о взрывах не поступало.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, николаевская область