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В Сумах прогремел взрыв
В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 11.10.2024
В Сумах прогремел взрыв
Взрыв прогремел в пятницу в Сумах на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T23:19
2024-10-11T23:19
2024-10-11T23:19
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Взрыв прогремел в пятницу в Сумах на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на 23.00 мск воздушная тревога звучит в Харьковской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях. "Взрыв прозвучал в Сумах", - говорится в Telegram-канале СМИ. Официальной информации о взрывах не поступало.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, николаевская область
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