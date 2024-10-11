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В Днепропетровске прогремел взрыв

В Днепропетровске прогремел взрыв - РИА Новости, 11.10.2024

В Днепропетровске прогремел взрыв

Взрыв прогремел в пятницу в Днепропетровске на востоке Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T22:52

2024-10-11T22:52

2024-10-11T22:52

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровск

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Взрыв прогремел в пятницу в Днепропетровске на востоке Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрыве в Днепре (Днепропетровске - ред.)", - говорится в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога по состоянию на 22.41 мск звучит в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровск

украина

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, днепропетровск, украина, днепр (город), страна.ua