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В Днепропетровске прогремел взрыв - РИА Новости, 11.10.2024
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22:52 11.10.2024
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В Днепропетровске прогремел взрыв
В Днепропетровске прогремел взрыв - РИА Новости, 11.10.2024
В Днепропетровске прогремел взрыв
Взрыв прогремел в пятницу в Днепропетровске на востоке Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T22:52
2024-10-11T22:52
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
украина
днепр (город)
страна.ua
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Взрыв прогремел в пятницу в Днепропетровске на востоке Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрыве в Днепре (Днепропетровске - ред.)", - говорится в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога по состоянию на 22.41 мск звучит в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях.
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днепропетровск
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В Днепропетровске прогремел взрыв

"Страна.ua": взрыв прогремел в пятницу в Днепропетровске на востоке Украины

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Взрыв прогремел в пятницу в Днепропетровске на востоке Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua".
«
"Сообщают о взрыве в Днепре (Днепропетровске - ред.)", - говорится в Telegram-канале издания.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога по состоянию на 22.41 мск звучит в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровскУкраинаДнепр (город)Страна.ua
 
 
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