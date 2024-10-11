В Харькове прогремел взрыв
"Общественное": в районе Харькова, за пределами города, прогремел взрыв
© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Взрыв раздался в пятницу в районе Харькова, сообщил украинский телеканал "Общественное",
«
"В Харькове раздался взрыв, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Сумской и Харьковской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18