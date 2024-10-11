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При обстрелах в Белгородской области пострадали девять человек

При обстрелах в Белгородской области пострадали девять человек - РИА Новости, 11.10.2024

При обстрелах в Белгородской области пострадали девять человек

Украинские войска обстреляли город Шебекино в Белгородской области, пострадали девять человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T20:42

2024-10-11T20:42

2024-10-11T21:13

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

шебекино

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 11 окт — РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Шебекино в Белгородской области, пострадали девять человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков."В результате двух обстрелов ранены девять мирных жителей. Всех пострадавших с различными осколочными ранениями бригады СМП и бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ", — написал он в Telegram-канале.По словам губернатора, четырех человек после этого отвезли в белгородскую городскую больницу № 2, состояние одного из них оценивается как тяжелое. Еще троих раненых доставляют в областную клиническую больницу. Кроме того, двух человек после оказания медпомощи отправили на амбулаторное лечение.По предварительным данным, в трех многоквартирных домах и двух частных домовладениях выбило окна, а также повреждены фасады. Помимо этого, осколками посекло 11 легковых автомобилей.При втором обстреле загорелись хозпостройки, пожарные уже борются с огнем. Также в многоквартирном доме перебило газовую трубу, есть повреждения линии электропередачи. Аварийные бригады приступят к их восстановлению после согласования с Минобороны, подчеркнул Гладков.Украинские войска регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. На такой шаг пошли из-за повышения активности ВСУ в приграничных районах.Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024-го в регионе ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20241010/svo-1977440290.html

https://ria.ru/20241011/bespilotnik-1977628165.html

https://ria.ru/20241010/dzerzhinsk-1977355929.html

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белгородская область, происшествия, шебекино, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины