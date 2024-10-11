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При обстрелах в Белгородской области пострадали девять человек - РИА Новости, 11.10.2024
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20:42 11.10.2024 (обновлено: 21:13 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/vsu-1977683126.html
При обстрелах в Белгородской области пострадали девять человек
При обстрелах в Белгородской области пострадали девять человек - РИА Новости, 11.10.2024
При обстрелах в Белгородской области пострадали девять человек
Украинские войска обстреляли город Шебекино в Белгородской области, пострадали девять человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T20:42
2024-10-11T21:13
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
шебекино
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 11 окт — РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Шебекино в Белгородской области, пострадали девять человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков."В результате двух обстрелов ранены девять мирных жителей. Всех пострадавших с различными осколочными ранениями бригады СМП и бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ", — написал он в Telegram-канале.По словам губернатора, четырех человек после этого отвезли в белгородскую городскую больницу № 2, состояние одного из них оценивается как тяжелое. Еще троих раненых доставляют в областную клиническую больницу. Кроме того, двух человек после оказания медпомощи отправили на амбулаторное лечение.По предварительным данным, в трех многоквартирных домах и двух частных домовладениях выбило окна, а также повреждены фасады. Помимо этого, осколками посекло 11 легковых автомобилей.При втором обстреле загорелись хозпостройки, пожарные уже борются с огнем. Также в многоквартирном доме перебило газовую трубу, есть повреждения линии электропередачи. Аварийные бригады приступят к их восстановлению после согласования с Минобороны, подчеркнул Гладков.Украинские войска регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. На такой шаг пошли из-за повышения активности ВСУ в приграничных районах.Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024-го в регионе ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20241010/svo-1977440290.html
https://ria.ru/20241011/bespilotnik-1977628165.html
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белгородская область, происшествия, шебекино, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Шебекино, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При обстрелах в Белгородской области пострадали девять человек

В Шебекино после украинских ударов ранены девять мирных жителей

© Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаАвтомобиль скорой помощи в Белгороде
Автомобиль скорой помощи в Белгороде - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Автомобиль скорой помощи в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 11 окт — РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Шебекино в Белгородской области, пострадали девять человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«
"В результате двух обстрелов ранены девять мирных жителей. Всех пострадавших с различными осколочными ранениями бригады СМП и бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ", — написал он в Telegram-канале.
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По словам губернатора, четырех человек после этого отвезли в белгородскую городскую больницу № 2, состояние одного из них оценивается как тяжелое. Еще троих раненых доставляют в областную клиническую больницу. Кроме того, двух человек после оказания медпомощи отправили на амбулаторное лечение.
По предварительным данным, в трех многоквартирных домах и двух частных домовладениях выбило окна, а также повреждены фасады. Помимо этого, осколками посекло 11 легковых автомобилей.
При втором обстреле загорелись хозпостройки, пожарные уже борются с огнем. Также в многоквартирном доме перебило газовую трубу, есть повреждения линии электропередачи. Аварийные бригады приступят к их восстановлению после согласования с Минобороны, подчеркнул Гладков.
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Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и постоянно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

Украинские войска регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. На такой шаг пошли из-за повышения активности ВСУ в приграничных районах.
Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024-го в регионе ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествияШебекиноБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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