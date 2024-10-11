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В Германии сделали заявление о провале ВСУ - РИА Новости, 11.10.2024
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15:20 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/vsu-1977621343.html
В Германии сделали заявление о провале ВСУ
В Германии сделали заявление о провале ВСУ - РИА Новости, 11.10.2024
В Германии сделали заявление о провале ВСУ
Вооруженные силы Украины не достигли ни одной цели по территориям в Курской области, пишет немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T15:20
2024-10-11T15:20
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не достигли ни одной цели по территориям в Курской области, пишет немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X."Говоря о территориальных задачах, украинское наступление не достигло ни одной из своих целей после первоначального захвата Суджи", — указал корреспондент.Репке также поставил под сомнение целесообразность дальнейшего проведения операции в Курской области украинцами, поскольку территории будут отвоеваны российскими военными.В пятницу Минобороны сообщило, что подразделения российской армии уничтожили за минувшие сутки в приграничных районах Курской области более 300 украинских боевиков, 13 единиц бронетехники, в том числе пять танков, три боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, пусковую установку реактивных систем залпового огня, миномет, станцию радиоэлектронной борьбы.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял около 21900 военнослужащих, 144 танка, 69 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 897 боевых бронированных машин, 594 автомобиля, 181 артиллерийское орудие, 34 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 47 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
https://ria.ru/20241011/berbok-1977613334.html
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курская область, германия, сша, вооруженные силы украины, в мире, политика, россия, украина
Курская область, Германия, США, Вооруженные силы Украины, В мире, Политика, Россия, Украина
В Германии сделали заявление о провале ВСУ

Журналист Репке: ВСУ не достигли ни одной территориальной цели в Курской области

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские бронетранспортеры
Украинские бронетранспортеры - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские бронетранспортеры . Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не достигли ни одной цели по территориям в Курской области, пишет немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X.
«
"Говоря о территориальных задачах, украинское наступление не достигло ни одной из своих целей после первоначального захвата Суджи", — указал корреспондент.
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Репке также поставил под сомнение целесообразность дальнейшего проведения операции в Курской области украинцами, поскольку территории будут отвоеваны российскими военными.
В пятницу Минобороны сообщило, что подразделения российской армии уничтожили за минувшие сутки в приграничных районах Курской области более 300 украинских боевиков, 13 единиц бронетехники, в том числе пять танков, три боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, пусковую установку реактивных систем залпового огня, миномет, станцию радиоэлектронной борьбы.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял около 21900 военнослужащих, 144 танка, 69 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 897 боевых бронированных машин, 594 автомобиля, 181 артиллерийское орудие, 34 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 47 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
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