https://ria.ru/20241011/vsu-1977576701.html

Морпехи ликвидировали в Курской области разведгруппу ВСУ

Морпехи ликвидировали в Курской области разведгруппу ВСУ - РИА Новости, 11.10.2024

Морпехи ликвидировали в Курской области разведгруппу ВСУ

Морская пехота Тихоокеанского флота (ТОФ) ликвидировала в Курской области разведгруппу ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T12:56

2024-10-11T12:56

2024-10-11T14:10

курская область

тихоокеанский флот вмф россии

вооруженные силы украины

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КУРСК, 11 окт — РИА Новости. Морская пехота Тихоокеанского флота (ТОФ) ликвидировала в Курской области разведгруппу ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Морпехи 155-й бригады ТОФ в районе населенного пункта Зеленый Шлях Курской области ликвидировали разведгруппу украинской армии в составе шести человек, принадлежавших 41-й отдельной механизированной бригаде ВСУ", — рассказал собеседник агентства.Трех разведчиков противника уничтожили во время боя, еще троих взяли в плен.Подразделения ВСУ 6 августа вторглись в Курскую область, захватив некоторые приграничные территории. Их продвижение остановили. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.Президент Владимир Путин отмечал, что киевский режим предпринял провокацию, ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Как подчеркивал глава государства, противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240819/diversanty-1967020745.html

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Кадры с места ликвидации разведгруппы ВСУ в Курской области Морпехи ТОФ ликвидировали в Курской области разведгруппу ВСУ, взяв 3 пленных, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Одним из пленных оказался мобилизованный одессит, который попросил российских морпехов не отправлять его обратно на Украину. 2024-10-11T12:56 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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курская область, тихоокеанский флот вмф россии, вооруженные силы украины