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Морпехи ликвидировали в Курской области разведгруппу ВСУ
Морпехи ликвидировали в Курской области разведгруппу ВСУ - РИА Новости, 11.10.2024
Морпехи ликвидировали в Курской области разведгруппу ВСУ
Морская пехота Тихоокеанского флота (ТОФ) ликвидировала в Курской области разведгруппу ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T12:56
2024-10-11T12:56
2024-10-11T14:10
курская область
тихоокеанский флот вмф россии
вооруженные силы украины
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КУРСК, 11 окт — РИА Новости. Морская пехота Тихоокеанского флота (ТОФ) ликвидировала в Курской области разведгруппу ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Морпехи 155-й бригады ТОФ в районе населенного пункта Зеленый Шлях Курской области ликвидировали разведгруппу украинской армии в составе шести человек, принадлежавших 41-й отдельной механизированной бригаде ВСУ", — рассказал собеседник агентства.Трех разведчиков противника уничтожили во время боя, еще троих взяли в плен.Подразделения ВСУ 6 августа вторглись в Курскую область, захватив некоторые приграничные территории. Их продвижение остановили. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.Президент Владимир Путин отмечал, что киевский режим предпринял провокацию, ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Как подчеркивал глава государства, противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240819/diversanty-1967020745.html
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Кадры с места ликвидации разведгруппы ВСУ в Курской области
Морпехи ТОФ ликвидировали в Курской области разведгруппу ВСУ, взяв 3 пленных, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Одним из пленных оказался мобилизованный одессит, который попросил российских морпехов не отправлять его обратно на Украину.
2024-10-11T12:56
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курская область, тихоокеанский флот вмф россии, вооруженные силы украины
Курская область, Тихоокеанский флот ВМФ России, Вооруженные силы Украины
Морпехи ликвидировали в Курской области разведгруппу ВСУ
В Курской области ликвидировали разведгруппу ВСУ, трех боевиков взяли в плен