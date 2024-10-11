https://ria.ru/20241011/vologda-1977522751.html
В Вологде появится памятник Сталину
В Вологде появится памятник Сталину - РИА Новости, 11.10.2024
В Вологде появится памятник Сталину
Памятник Иосифу Сталину появится в Вологде, это решение вызвано "запросом общественности", сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T09:44
2024-10-11T09:44
2024-10-11T09:44
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вологодская область
иосиф сталин (джугашвили)
георгий филимонов
иван грозный
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт – РИА Новости. Памятник Иосифу Сталину появится в Вологде, это решение вызвано "запросом общественности", сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. "Памятник И.В. Сталину появится в Вологде. Такое решение вызвано обращениями в наш адрес со стороны общественности. Существует запрос", – написал он в своем Telegram-канале. Как отметил Филимонов, изготовление монумента близится к завершению. Памятник будет установлен на территории дома-музея, в котором Сталин проживал в ссылке с декабря 1911 года по февраль 1912 года. "При всём понимании неоднозначной интерпретации роли личности, мы должны признавать великие достижения, знать историю своей страны, чтить и гордиться ею, потому что наша история - это единая и неделимая цепь взаимосвязанных, скованных между собой звеньев исторического процесса, каждое из которых формировало силу, дух и волю нашего великого народа", – добавил губернатор Вологодской области. Он сообщил также, что в Вологодской области планируется установить и памятник Ивану Грозному, личность которого неотъемлемо связана с Вологдой и историей региона.
https://ria.ru/20231024/pamyatnik-1904906235.html
https://ria.ru/20240919/mural-1973708850.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологда, вологодская область, иосиф сталин (джугашвили), георгий филимонов, иван грозный, общество
Вологда, Вологодская область, Иосиф Сталин (Джугашвили), Георгий Филимонов, Иван Грозный, Общество
В Вологде появится памятник Сталину
Губернатор Филимонов: в Вологде появится памятник Сталину
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт – РИА Новости. Памятник Иосифу Сталину появится в Вологде, это решение вызвано "запросом общественности", сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
"Памятник И.В. Сталину появится в Вологде. Такое решение вызвано обращениями в наш адрес со стороны общественности. Существует запрос", – написал он в своем Telegram-канале.
Как отметил Филимонов, изготовление монумента близится к завершению. Памятник будет установлен на территории дома-музея, в котором Сталин проживал в ссылке с декабря 1911 года по февраль 1912 года.
"При всём понимании неоднозначной интерпретации роли личности, мы должны признавать великие достижения, знать историю своей страны, чтить и гордиться ею, потому что наша история - это единая и неделимая цепь взаимосвязанных, скованных между собой звеньев исторического процесса, каждое из которых формировало силу, дух и волю нашего великого народа", – добавил губернатор Вологодской области.
Он сообщил также, что в Вологодской области планируется установить и памятник Ивану Грозному
, личность которого неотъемлемо связана с Вологдой и историей региона.