https://ria.ru/20241011/vologda-1977522751.html

В Вологде появится памятник Сталину

В Вологде появится памятник Сталину - РИА Новости, 11.10.2024

В Вологде появится памятник Сталину

Памятник Иосифу Сталину появится в Вологде, это решение вызвано "запросом общественности", сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T09:44

2024-10-11T09:44

2024-10-11T09:44

вологда

вологодская область

иосиф сталин (джугашвили)

георгий филимонов

иван грозный

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт – РИА Новости. Памятник Иосифу Сталину появится в Вологде, это решение вызвано "запросом общественности", сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. "Памятник И.В. Сталину появится в Вологде. Такое решение вызвано обращениями в наш адрес со стороны общественности. Существует запрос", – написал он в своем Telegram-канале. Как отметил Филимонов, изготовление монумента близится к завершению. Памятник будет установлен на территории дома-музея, в котором Сталин проживал в ссылке с декабря 1911 года по февраль 1912 года. "При всём понимании неоднозначной интерпретации роли личности, мы должны признавать великие достижения, знать историю своей страны, чтить и гордиться ею, потому что наша история - это единая и неделимая цепь взаимосвязанных, скованных между собой звеньев исторического процесса, каждое из которых формировало силу, дух и волю нашего великого народа", – добавил губернатор Вологодской области. Он сообщил также, что в Вологодской области планируется установить и памятник Ивану Грозному, личность которого неотъемлемо связана с Вологдой и историей региона.

https://ria.ru/20231024/pamyatnik-1904906235.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вологда, вологодская область, иосиф сталин (джугашвили), георгий филимонов, иван грозный, общество