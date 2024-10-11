https://ria.ru/20241011/volodin-1977515581.html

Запад многие столетия порабощает человека, заявил Володин

Запад многие столетия порабощает человека, заявил Володин - РИА Новости, 11.10.2024

Запад многие столетия порабощает человека, заявил Володин

Запад под лозунгами освобождения человека на протяжении многих столетий последовательно его порабощает и лишает цельности через разрушение традиционных... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T08:46

2024-10-11T08:46

2024-10-11T08:46

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Запад под лозунгами освобождения человека на протяжении многих столетий последовательно его порабощает и лишает цельности через разрушение традиционных институтов, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Запад под лозунгами освобождения человека на протяжении многих столетий последовательно его порабощает и лишает цельности. Организовано это через разрушение традиционных институтов человеческого общества: отлучение от церкви и веры, принуждение стереть историю и забыть свои корни, навязывание идеологии индивидуализма и эгоизма, отказ от деторождения и семьи, пропаганда ЛГБТ* и смены пола", - написал он в своем Telegram-канале. Володин отметил, что США и страны Запада всегда были одержимы идеей мирового господства, которым долгое время удавалось сохранять гегемонию за счёт грабежа, насилия, колониальной и захватнической политики, но мир меняется, другие государства развиваются, выходят в лидеры в различных сферах. "Вашингтон и Брюссель теряют своё доминирование. Чтобы продолжить править миром, они реализуют проект "Расчеловечивание". Цель которого - чтобы люди перестали быть людьми", - подчеркнул он. Политик добавил, что одиноким человеком намного легче манипулировать и управлять, целенаправленно людей лишают памяти, морали, понятия греха, сочувствия и сострадания, а то, ради чего существует человечество, - продолжение рода, передача из поколения в поколение веры, моральных ценностей, истории и культуры - намеренно блокируется. "Сегодня мы находимся на этапе, когда людей подталкивают к отказу не только от гендерной, но и человеческой идентичности. Предлагая попробовать себя в роли животных, вымышленных персонажей, мифических существ. Подобные проявления только сначала выглядят игрой и шуткой. За этим скрывается серьезная программа отказа от человечности и всего человеческого", - отметил председатель ГД. По его мнению, дальше человека превратят в суррогата, которому не гарантированы права человека, главное из которых - право на жизнь, "это будет удобная и безмолвная марионетка для выполнения определённых функций и задач". "Нам очень важно спасти людей от этого, уберечь от дальнейшего расчеловечивания. Сегодня это вызов для всего мира. И для нашей страны, и для миллионов других людей, в том числе и на Западе, которые также выступают за сохранение традиционных ценностей и борются с тем, что активно им навязывается взамен. Человек должен оставаться человеком", - заключил Володин.*Движение признано экстремистским и запрещено в РФ

https://ria.ru/20241009/zapad-1977286866.html

https://ria.ru/20240924/volodin-1974370736.html

https://ria.ru/20240425/volodin-1942189825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, брюссель, вячеслав володин, госдума рф, в мире