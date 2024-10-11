https://ria.ru/20241011/varlamov-1977505613.html

Блогер Варламов* обжаловал отказ снять с него статус иноагента

Блогер Варламов* обжаловал отказ снять с него статус иноагента - РИА Новости, 11.10.2024

Блогер Варламов* обжаловал отказ снять с него статус иноагента

Признанный в России иноагентом блогер Илья Варламов* обжаловал в Верховном суде РФ отказ снять с него данный статус, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T05:15

2024-10-11T05:15

2024-10-11T05:15

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Признанный в России иноагентом блогер Илья Варламов* обжаловал в Верховном суде РФ отказ снять с него данный статус, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Поступила жалоба Варламова* Ильи Александровича", - сказала собеседница агентства. Дата рассмотрения не назначена. Министерство юстиции РФ в марте 2023 внесло блогера в реестр иноагентов. По данным ведомства, Варламов* распространял "недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике", а также получал поддержку от иностранных источников. Варламов* не согласился с решением и обратился в Замоскворецкий суд Москвы с иском, в котором он требовал признать действия Минюста незаконными, затем апелляционная и кассационная инстанция утвердили решение. Ранее прокуратура Москвы сообщила, что Варламов был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (часть 4 статьи 19.34 КоАП РФ), однако тот продолжил распространять в соцсетях материалы без указания своего статуса. В итоге надзорное ведомство направило следствию материалы прокурорской проверки для решения вопроса об уголовном преследовании Варламова* по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). В случае возбуждения уголовного дела ему грозит до двух лет колонии.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20241009/sud-1977265319.html

https://ria.ru/20241009/inoagent-1977083249.html

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