https://ria.ru/20241011/uragan-1977694972.html

Глобальное потепление усилило ураган "Милтон", считают ученые

Глобальное потепление усилило ураган "Милтон", считают ученые - РИА Новости, 11.10.2024

Глобальное потепление усилило ураган "Милтон", считают ученые

Последствия воздействия человека на климат, связанные с глобальным потеплением, усилили обрушившийся на США ураган "Милтон", увеличив количество осадков до 30%, РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T23:35

2024-10-11T23:35

2024-10-11T23:35

в мире

флорида

сша

джо байден

ураган "милтон" в сша

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Последствия воздействия человека на климат, связанные с глобальным потеплением, усилили обрушившийся на США ураган "Милтон", увеличив количество осадков до 30%, сообщает издание Financial Times со ссылкой на ученых. "Группа международных ученых пришла к выводу, что разрушительный ураган, обрушившийся на Флориду на этой неделе и оставивший миллионы людей без электроэнергии, был усилен антропогенным изменением климата", - пишет издание. По данным экспресс-анализа, проведенного группой World Weather Attribution, глобальное потепление привело к усилению ветров, связанных с ураганом "Милтон", примерно на 10% и увеличению количества осадков на 20–30%. Ураган "Милтон" обрушился на центральное западное побережье Флориды поздно вечером в среду, достигнув третьей категории по шкале Саффира-Симпсона. Перед ураганом через штат прошли несколько торнадо, что привело к дополнительным разрушениям. Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении ЧС во Флориде из-за приближающегося к штату "Милтона" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Ураган достиг суши на западном побережье Флориды в ночь на четверг. По данным мониторингового портала PowerOutage.us, из-за стихии почти 3,4 миллиона жителей Флориды остались без электричества. По последним данным, число погибших от разгула стихии выросло до 16 человек.

https://ria.ru/20241011/milton-1977693923.html

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флорида

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, флорида, сша, джо байден, ураган "милтон" в сша