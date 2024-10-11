Рейтинг@Mail.ru
Глобальное потепление усилило ураган "Милтон", считают ученые - РИА Новости, 11.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:35 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/uragan-1977694972.html
Глобальное потепление усилило ураган "Милтон", считают ученые
Глобальное потепление усилило ураган "Милтон", считают ученые - РИА Новости, 11.10.2024
Глобальное потепление усилило ураган "Милтон", считают ученые
Последствия воздействия человека на климат, связанные с глобальным потеплением, усилили обрушившийся на США ураган "Милтон", увеличив количество осадков до 30%, РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T23:35
2024-10-11T23:35
в мире
флорида
сша
джо байден
ураган "милтон" в сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977532806_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a6b378e491320252e733e7d206f20bda.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Последствия воздействия человека на климат, связанные с глобальным потеплением, усилили обрушившийся на США ураган "Милтон", увеличив количество осадков до 30%, сообщает издание Financial Times со ссылкой на ученых. "Группа международных ученых пришла к выводу, что разрушительный ураган, обрушившийся на Флориду на этой неделе и оставивший миллионы людей без электроэнергии, был усилен антропогенным изменением климата", - пишет издание. По данным экспресс-анализа, проведенного группой World Weather Attribution, глобальное потепление привело к усилению ветров, связанных с ураганом "Милтон", примерно на 10% и увеличению количества осадков на 20–30%. Ураган "Милтон" обрушился на центральное западное побережье Флориды поздно вечером в среду, достигнув третьей категории по шкале Саффира-Симпсона. Перед ураганом через штат прошли несколько торнадо, что привело к дополнительным разрушениям. Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении ЧС во Флориде из-за приближающегося к штату "Милтона" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Ураган достиг суши на западном побережье Флориды в ночь на четверг. По данным мониторингового портала PowerOutage.us, из-за стихии почти 3,4 миллиона жителей Флориды остались без электричества. По последним данным, число погибших от разгула стихии выросло до 16 человек.
https://ria.ru/20241011/milton-1977693923.html
https://ria.ru/20241009/milton-1977249404.html
флорида
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977532806_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_5f54445bdf16b3e69348e3a72893b925.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, флорида, сша, джо байден, ураган "милтон" в сша
В мире, Флорида, США, Джо Байден, Ураган "Милтон" в США
Глобальное потепление усилило ураган "Милтон", считают ученые

FT: антропогенное изменение климата усилило ураган "Милтон" в США

© AP Photo / Rebecca BlackwellПоследствия урагана "Милтон" во Флориде, США
Последствия урагана Милтон во Флориде, США - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Последствия урагана "Милтон" во Флориде, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Последствия воздействия человека на климат, связанные с глобальным потеплением, усилили обрушившийся на США ураган "Милтон", увеличив количество осадков до 30%, сообщает издание Financial Times со ссылкой на ученых.
«
"Группа международных ученых пришла к выводу, что разрушительный ураган, обрушившийся на Флориду на этой неделе и оставивший миллионы людей без электроэнергии, был усилен антропогенным изменением климата", - пишет издание.
Прохождение урагана Милтон в американском штате Флорида - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
В США предупредили о новой угрозе от урагана "Милтон"
Вчера, 23:21
По данным экспресс-анализа, проведенного группой World Weather Attribution, глобальное потепление привело к усилению ветров, связанных с ураганом "Милтон", примерно на 10% и увеличению количества осадков на 20–30%.
Ураган "Милтон" обрушился на центральное западное побережье Флориды поздно вечером в среду, достигнув третьей категории по шкале Саффира-Симпсона. Перед ураганом через штат прошли несколько торнадо, что привело к дополнительным разрушениям.
Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении ЧС во Флориде из-за приближающегося к штату "Милтона" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Ураган достиг суши на западном побережье Флориды в ночь на четверг. По данным мониторингового портала PowerOutage.us, из-за стихии почти 3,4 миллиона жителей Флориды остались без электричества. По последним данным, число погибших от разгула стихии выросло до 16 человек.
Ураган Милтон - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Ураган "Милтон" может кардинально изменить береговую линию Флориды
9 октября, 16:52
 
В миреФлоридаСШАДжо БайденУраган "Милтон" в США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала