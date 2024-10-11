Глобальное потепление усилило ураган "Милтон", считают ученые
FT: антропогенное изменение климата усилило ураган "Милтон" в США
© AP Photo / Rebecca BlackwellПоследствия урагана "Милтон" во Флориде, США
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Последствия урагана "Милтон" во Флориде, США. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Последствия воздействия человека на климат, связанные с глобальным потеплением, усилили обрушившийся на США ураган "Милтон", увеличив количество осадков до 30%, сообщает издание Financial Times со ссылкой на ученых.
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"Группа международных ученых пришла к выводу, что разрушительный ураган, обрушившийся на Флориду на этой неделе и оставивший миллионы людей без электроэнергии, был усилен антропогенным изменением климата", - пишет издание.
По данным экспресс-анализа, проведенного группой World Weather Attribution, глобальное потепление привело к усилению ветров, связанных с ураганом "Милтон", примерно на 10% и увеличению количества осадков на 20–30%.
Ураган "Милтон" обрушился на центральное западное побережье Флориды поздно вечером в среду, достигнув третьей категории по шкале Саффира-Симпсона. Перед ураганом через штат прошли несколько торнадо, что привело к дополнительным разрушениям.
Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении ЧС во Флориде из-за приближающегося к штату "Милтона" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Ураган достиг суши на западном побережье Флориды в ночь на четверг. По данным мониторингового портала PowerOutage.us, из-за стихии почти 3,4 миллиона жителей Флориды остались без электричества. По последним данным, число погибших от разгула стихии выросло до 16 человек.