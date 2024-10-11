СМИ: число жертв урагана "Милтон" во Флориде выросло до 14 человек
WP: число жертв урагана "Милтон" в штате Флорида выросло до 14 человек
© AP Photo / Julio CortezМолодой человек забирается на дерево во время прохождения урагана "Милтон" в Тампе, штат Флорида
© AP Photo / Julio Cortez
Молодой человек забирается на дерево во время прохождения урагана "Милтон" в Тампе, штат Флорида
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Число жертв урагана "Милтон" в штате Флорида выросло до 14, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на местные власти.
Как уточняется, шесть человек погибли в результате торнадо еще в среду. О гибели четырех человек сообщили власти округа Волуша. Среди них две женщины, на дома которых упали деревья.
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Еще два человека погибли в городе Сент-Питерсберг и столько же — в округе Ситрус.
До этого министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас сообщал о как минимум десяти жертвах стихии.
Ураган "Милтон" обрушился на центральное западное побережье Флориды поздно вечером в среду, достигнув третьей категории по шкале Саффира-Симпсона. Перед этим через штат прошли несколько торнадо, что привело к дополнительным разрушениям.
Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении во Флориде режима ЧС. Он также распорядился предоставить местным властям федеральную помощь.