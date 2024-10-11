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СМИ: число жертв урагана "Милтон" во Флориде выросло до 14 человек - РИА Новости, 11.10.2024
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05:10 11.10.2024 (обновлено: 10:20 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/uragan-1977505399.html
СМИ: число жертв урагана "Милтон" во Флориде выросло до 14 человек
СМИ: число жертв урагана "Милтон" во Флориде выросло до 14 человек - РИА Новости, 11.10.2024
СМИ: число жертв урагана "Милтон" во Флориде выросло до 14 человек
Число жертв урагана "Милтон" в штате Флорида выросло до 14, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T05:10
2024-10-11T10:20
флорида
ураган "милтон" в сша
в мире
сша
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Число жертв урагана "Милтон" в штате Флорида выросло до 14, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на местные власти.Как уточняется, шесть человек погибли в результате торнадо еще в среду. О гибели четырех человек сообщили власти округа Волуша. Среди них две женщины, на дома которых упали деревья.Еще два человека погибли в городе Сент-Питерсберг и столько же — в округе Ситрус.До этого министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас сообщал о как минимум десяти жертвах стихии.Ураган "Милтон" обрушился на центральное западное побережье Флориды поздно вечером в среду, достигнув третьей категории по шкале Саффира-Симпсона. Перед этим через штат прошли несколько торнадо, что привело к дополнительным разрушениям.Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении во Флориде режима ЧС. Он также распорядился предоставить местным властям федеральную помощь.
https://ria.ru/20241010/uragan-1977452099.html
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флорида, ураган "милтон" в сша, в мире, сша
Флорида, Ураган "Милтон" в США, В мире, США
СМИ: число жертв урагана "Милтон" во Флориде выросло до 14 человек

WP: число жертв урагана "Милтон" в штате Флорида выросло до 14 человек

© AP Photo / Julio CortezМолодой человек забирается на дерево во время прохождения урагана "Милтон" в Тампе, штат Флорида
Молодой человек забирается на дерево во время прохождения урагана Милтон в Тампе, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Julio Cortez
Молодой человек забирается на дерево во время прохождения урагана "Милтон" в Тампе, штат Флорида
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Число жертв урагана "Милтон" в штате Флорида выросло до 14, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на местные власти.
Как уточняется, шесть человек погибли в результате торнадо еще в среду. О гибели четырех человек сообщили власти округа Волуша. Среди них две женщины, на дома которых упали деревья.
Прохождение урагана Милтон в штате Флорида, США - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Почти 3,4 миллиона жителей Флориды остались без света после урагана
10 октября, 17:42
Еще два человека погибли в городе Сент-Питерсберг и столько же — в округе Ситрус.
До этого министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас сообщал о как минимум десяти жертвах стихии.
Ураган "Милтон" обрушился на центральное западное побережье Флориды поздно вечером в среду, достигнув третьей категории по шкале Саффира-Симпсона. Перед этим через штат прошли несколько торнадо, что привело к дополнительным разрушениям.
Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении во Флориде режима ЧС. Он также распорядился предоставить местным властям федеральную помощь.
На маленьком плоту: спасение мужчины, дрейфовавшего на холодильнике - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
В США спасли мужчину в холодильнике, которого унесло в океан
Вчера, 04:49
 
ФлоридаУраган "Милтон" в СШАВ миреСША
 
 
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