https://ria.ru/20241011/uragan-1977505399.html

СМИ: число жертв урагана "Милтон" во Флориде выросло до 14 человек

СМИ: число жертв урагана "Милтон" во Флориде выросло до 14 человек - РИА Новости, 11.10.2024

СМИ: число жертв урагана "Милтон" во Флориде выросло до 14 человек

Число жертв урагана "Милтон" в штате Флорида выросло до 14, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T05:10

2024-10-11T05:10

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Число жертв урагана "Милтон" в штате Флорида выросло до 14, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на местные власти.Как уточняется, шесть человек погибли в результате торнадо еще в среду. О гибели четырех человек сообщили власти округа Волуша. Среди них две женщины, на дома которых упали деревья.Еще два человека погибли в городе Сент-Питерсберг и столько же — в округе Ситрус.До этого министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас сообщал о как минимум десяти жертвах стихии.Ураган "Милтон" обрушился на центральное западное побережье Флориды поздно вечером в среду, достигнув третьей категории по шкале Саффира-Симпсона. Перед этим через штат прошли несколько торнадо, что привело к дополнительным разрушениям.Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении во Флориде режима ЧС. Он также распорядился предоставить местным властям федеральную помощь.

https://ria.ru/20241010/uragan-1977452099.html

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флорида, ураган "милтон" в сша, в мире, сша