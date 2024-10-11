https://ria.ru/20241011/uragan-1977504170.html

В США спасли мужчину в холодильнике, которого унесло в океан

В США спасли мужчину в холодильнике, которого унесло в океан - РИА Новости, 11.10.2024

В США спасли мужчину в холодильнике, которого унесло в океан

Береговая охрана США сообщила, что спасла мужчину, дрейфовавшего в холодильнике в 48 километрах от побережья, куда его отнесло ураганом "Милтон". РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T04:49

2024-10-11T04:49

2024-10-11T08:36

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Береговая охрана США сообщила, что спасла мужчину, дрейфовавшего в холодильнике в 48 километрах от побережья, куда его отнесло ураганом "Милтон". "Экипаж вертолета с авиабазы береговой охраны в Майами в четверг спас человека примерно в 30 милях (48 км – ред.) от Лонгбоут-Ки впоследствии урагана "Милтон". Команда воздушного судна доставила мужчину в больницу города Тампа для дальнейшего лечения после того, как он был обнаружен цепляющимся за холодильник в спасательном жилете", - говорится в заявлении на сайте береговой охраны. Отмечается, что пострадавший, обозначенный как капитан Дейв, в понедельник вышел в море на своей рыбацкой лодке, однако из-за поломки судна по рации запросил эвакуации. Само судно осталось дрейфовать, дожидаясь буксира. В среду Дейв уведомил береговую охрану, что отправляется к лодке, чтобы провести ремонт, однако не вернулся. "Этот человек выжил в кошмарных даже для самых опытных моряков условиях. Чтобы понять серьезность условий урагана, мы предполагаем, что он пережил порывы ветра в 120-140 километров в час, волны высотой 6-7 метров в течение продолжительного времени, включая ночь. Он выжил благодаря спасательному жилету, аварийному маяку, указывающему местоположение, и холодильнику", - приводятся слова представителя береговой службы. Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении ЧС во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Ураган достиг суши на западном побережье Флориды в ночь на четверг. По данным мониторингового портала PowerOutage.us, из-за стихии свыше 3 миллиона жителей американской Флориды остались без электричества. Число погибших от разгула стихии пока не превышает четырех человек.

https://ria.ru/20241011/rybak-1977502725.html

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На маленьком плоту: спасение мужчины, дрейфовавшего на холодильнике На маленьком плоту: спасение мужчины, дрейфовавшего на холодильнике 2024-10-11T04:49 true PT0M49S

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флорида, сша, майами, джо байден, в мире