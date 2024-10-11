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На Украине пожаловались, что старшеклассники покидают страну - РИА Новости, 11.10.2024
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16:47 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/ukraina-1977640414.html
На Украине пожаловались, что старшеклассники покидают страну
На Украине пожаловались, что старшеклассники покидают страну - РИА Новости, 11.10.2024
На Украине пожаловались, что старшеклассники покидают страну
Многие украинские старшеклассники, особенно юноши, покидают Украину, заявил министр образования страны Оксен Лисовой. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T16:47
2024-10-11T16:47
в мире
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владимир зеленский
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Многие украинские старшеклассники, особенно юноши, покидают Украину, заявил министр образования страны Оксен Лисовой. В начале октября кабмин Украины внес в Верховную раду законопроект, которым предлагает обязать 17-летних граждан самостоятельно становиться на призывной учет путем уточнения данных в военкомате или в электронном кабинете. "Мы наблюдаем за тем, как в 10-11 классах многие дети, особенно мальчики, выезжают за границу. Мы побуждаем их оставаться в Украине разными способами", - приводит слова Лисового украинское издание "Страна.ua". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20241009/ukraina-1977276017.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
На Украине пожаловались, что старшеклассники покидают страну

Министр образования Украины: многие старшеклассники покидают страну

© AP Photo / Tony HicksВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Tony Hicks
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Многие украинские старшеклассники, особенно юноши, покидают Украину, заявил министр образования страны Оксен Лисовой.
В начале октября кабмин Украины внес в Верховную раду законопроект, которым предлагает обязать 17-летних граждан самостоятельно становиться на призывной учет путем уточнения данных в военкомате или в электронном кабинете.
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"Мы наблюдаем за тем, как в 10-11 классах многие дети, особенно мальчики, выезжают за границу. Мы побуждаем их оставаться в Украине разными способами", - приводит слова Лисового украинское издание "Страна.ua".
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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