https://ria.ru/20241011/ukraina-1977640414.html

На Украине пожаловались, что старшеклассники покидают страну

На Украине пожаловались, что старшеклассники покидают страну - РИА Новости, 11.10.2024

На Украине пожаловались, что старшеклассники покидают страну

Многие украинские старшеклассники, особенно юноши, покидают Украину, заявил министр образования страны Оксен Лисовой. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T16:47

2024-10-11T16:47

2024-10-11T16:47

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верховная рада украины

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Многие украинские старшеклассники, особенно юноши, покидают Украину, заявил министр образования страны Оксен Лисовой. В начале октября кабмин Украины внес в Верховную раду законопроект, которым предлагает обязать 17-летних граждан самостоятельно становиться на призывной учет путем уточнения данных в военкомате или в электронном кабинете. "Мы наблюдаем за тем, как в 10-11 классах многие дети, особенно мальчики, выезжают за границу. Мы побуждаем их оставаться в Украине разными способами", - приводит слова Лисового украинское издание "Страна.ua". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20241009/ukraina-1977276017.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины