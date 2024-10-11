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Киев до конца года получит пакет военной помощи на 1,4 миллиарда евро - РИА Новости, 11.10.2024
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16:11 11.10.2024 (обновлено: 16:44 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/ukraina-1977633573.html
Киев до конца года получит пакет военной помощи на 1,4 миллиарда евро
Киев до конца года получит пакет военной помощи на 1,4 миллиарда евро - РИА Новости, 11.10.2024
Киев до конца года получит пакет военной помощи на 1,4 миллиарда евро
Германия, Бельгия, Дания и Норвегия до конца 2024 года предоставят Киеву пакет военной помощи стоимостью 1,4 миллиарда евро, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T16:11
2024-10-11T16:44
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БЕРЛИН, 11 окт - РИА Новости. Германия, Бельгия, Дания и Норвегия до конца 2024 года предоставят Киеву пакет военной помощи стоимостью 1,4 миллиарда евро, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц."До окончания года мы также с помощью наших партнеров - Бельгии, Дании и Норвегии - передадим еще один военный пакет помощи стоимостью в 1,4 миллиарда евро", - сказал Шольц в ходе совместной конференции с Владимиром Зеленским в Берлине. Речь канцлера транслировалась на сайте правительства.По его словам, пакет будет содержать ЗРК Iris-T, Skynex, Gepard, БМП, танки, радары, БПЛМ и боеприпасы. Шольц напомнил, что на 2025 год правительством в рамках бюджета согласована помощь размером в 4 миллиарда евро.В августе немецкие СМИ сообщали, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, поскольку, согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не выделяются. Уточнялось, что уже одобренные поставки все еще будут осуществляться, но дополнительные заявки от немецкого министерства обороны больше не должны будут утверждаться, согласно распоряжению канцлера ФРГ. Позднее Шольц заверил, что Германия останется крупнейшим донором помощи Украине в Европе.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241009/rossiya-1977033420.html
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в мире, киев, германия, бельгия, украина, владимир зеленский, олаф шольц, нато, россия, сергей лавров
В мире, Киев, Германия, Бельгия, Украина, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, НАТО, Россия, Сергей Лавров
Киев до конца года получит пакет военной помощи на 1,4 миллиарда евро

ФРГ, Бельгия, Дания и Норвегия до конца предоставят Киеву военнуюпомощь

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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БЕРЛИН, 11 окт - РИА Новости. Германия, Бельгия, Дания и Норвегия до конца 2024 года предоставят Киеву пакет военной помощи стоимостью 1,4 миллиарда евро, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"До окончания года мы также с помощью наших партнеров - Бельгии, Дании и Норвегии - передадим еще один военный пакет помощи стоимостью в 1,4 миллиарда евро", - сказал Шольц в ходе совместной конференции с Владимиром Зеленским в Берлине. Речь канцлера транслировалась на сайте правительства.
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По его словам, пакет будет содержать ЗРК Iris-T, Skynex, Gepard, БМП, танки, радары, БПЛМ и боеприпасы. Шольц напомнил, что на 2025 год правительством в рамках бюджета согласована помощь размером в 4 миллиарда евро.
В августе немецкие СМИ сообщали, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, поскольку, согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не выделяются. Уточнялось, что уже одобренные поставки все еще будут осуществляться, но дополнительные заявки от немецкого министерства обороны больше не должны будут утверждаться, согласно распоряжению канцлера ФРГ. Позднее Шольц заверил, что Германия останется крупнейшим донором помощи Украине в Европе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреКиевГерманияБельгияУкраинаВладимир ЗеленскийОлаф ШольцНАТОРоссияСергей Лавров
 
 
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