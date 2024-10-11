https://ria.ru/20241011/ukraina-1977580655.html

Попавший в плен одессит отказался возвращаться на Украину

Попавший в плен одессит отказался возвращаться на Украину - РИА Новости, 11.10.2024

Попавший в плен одессит отказался возвращаться на Украину

Мобилизованный в украинскую армию житель Одессы, попав в плен российской морской пехоты в Курской области, категорически отказался возвращаться на Украину,... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T13:05

2024-10-11T13:05

2024-10-11T13:09

специальная военная операция на украине

россия

курская область

одесса

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украина

безопасность

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КУРСК, 11 окт - РИА Новости. Мобилизованный в украинскую армию житель Одессы, попав в плен российской морской пехоты в Курской области, категорически отказался возвращаться на Украину, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. "Один из плененных в Курской области всушников оказался мобилизованным одесситом… Одессит попросил российских морпехов не отправлять его обратно на Украину", - сказал собеседник. В ходе стрелкового боя, в результате которого одессит попал в плен, им были получены ранения. Видео с допросом пленного есть в распоряжении РИА Новости. "Он был ранен в ногу и в голову. На месте ему была оказана медицинская помощь - наложен турникет на ногу и перебинтована голова", - пояснил собеседник. По его словам, морские пехотинцы 155-й бригады Тихоокеанского флота РФ в районе населенного пункта Зеленый Шлях Курской области обезвредили разведгруппу украинской армии в составе 6 человек, принадлежавших 41-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Трое украинских разведчиков были уничтожены в ходе боя, еще трое взяты в плен, одним из которых оказался уроженец Одессы.

https://ria.ru/20241008/plennye-1976922313.html

https://ria.ru/20240531/gur-1949715292.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места ликвидации разведгруппы ВСУ в Курской области Морпехи ТОФ ликвидировали в Курской области разведгруппу ВСУ, взяв 3 пленных, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Одним из пленных оказался мобилизованный одессит, который попросил российских морпехов не отправлять его обратно на Украину. 2024-10-11T13:05 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, одесса, вооруженные силы украины, украина, безопасность