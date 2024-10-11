https://ria.ru/20241011/ukraina-1977580655.html
Попавший в плен одессит отказался возвращаться на Украину
Попавший в плен одессит отказался возвращаться на Украину - РИА Новости, 11.10.2024
Попавший в плен одессит отказался возвращаться на Украину
Мобилизованный в украинскую армию житель Одессы, попав в плен российской морской пехоты в Курской области, категорически отказался возвращаться на Украину,... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T13:05
2024-10-11T13:05
2024-10-11T13:09
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курская область
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КУРСК, 11 окт - РИА Новости. Мобилизованный в украинскую армию житель Одессы, попав в плен российской морской пехоты в Курской области, категорически отказался возвращаться на Украину, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. "Один из плененных в Курской области всушников оказался мобилизованным одесситом… Одессит попросил российских морпехов не отправлять его обратно на Украину", - сказал собеседник. В ходе стрелкового боя, в результате которого одессит попал в плен, им были получены ранения. Видео с допросом пленного есть в распоряжении РИА Новости. "Он был ранен в ногу и в голову. На месте ему была оказана медицинская помощь - наложен турникет на ногу и перебинтована голова", - пояснил собеседник. По его словам, морские пехотинцы 155-й бригады Тихоокеанского флота РФ в районе населенного пункта Зеленый Шлях Курской области обезвредили разведгруппу украинской армии в составе 6 человек, принадлежавших 41-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Трое украинских разведчиков были уничтожены в ходе боя, еще трое взяты в плен, одним из которых оказался уроженец Одессы.
https://ria.ru/20241008/plennye-1976922313.html
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Кадры с места ликвидации разведгруппы ВСУ в Курской области
Морпехи ТОФ ликвидировали в Курской области разведгруппу ВСУ, взяв 3 пленных, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Одним из пленных оказался мобилизованный одессит, который попросил российских морпехов не отправлять его обратно на Украину.
2024-10-11T13:05
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PT0M38S
РИА Новости
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россия, курская область, одесса, вооруженные силы украины, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Одесса, Вооруженные силы Украины, Украина, Безопасность
Попавший в плен одессит отказался возвращаться на Украину
Попавший в плен в Курской области одессит отказался возвращаться на Украину