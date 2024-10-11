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В Крыму заявили, что Украина может войти в состав ЕС только по частям - РИА Новости, 11.10.2024
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09:24 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/ukraina-1977520133.html
В Крыму заявили, что Украина может войти в состав ЕС только по частям
В Крыму заявили, что Украина может войти в состав ЕС только по частям - РИА Новости, 11.10.2024
В Крыму заявили, что Украина может войти в состав ЕС только по частям
Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал пустыми словами рассуждения о вступлении Украины в состав Евросоюза и добавил, что она сможет войти... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T09:24
2024-10-11T09:24
в мире
украина
молдавия
киев
заур смирнов
владимир зеленский
петер стано
евросоюз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал пустыми словами рассуждения о вступлении Украины в состав Евросоюза и добавил, что она сможет войти туда только частями в составе других государств. Ранее СМИ сообщали, что Владимир Зеленский мог бы согласиться на прекращение огня на Украине по нынешней линии фронта в обмен на гарантии безопасности со стороны США и возможность ускоренного вступления в Евросоюз. В свою очередь официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, отвечая на вопрос журналистов о том, участвует ли Брюссель в переговорах о возможном вхождении Украины в состав ЕС без части территорий, подчеркнул, что в Евросоюзе поддерживают Украину в "международно признанных границах". "Мечты украинских евроинтеграторов могут сбыться лишь в том случае, если Львовская область станет частью Польши, а Закарпатье - частью Венгрии", - сказал Смирнов РИА Новости. По его мнению, развал ЕС - это реальность ближайшего будущего, поэтому все разговоры о членстве Украины в этой организации - не более чем пустые слова. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Грузии статус кандидата был предоставлен в декабре 2023 года. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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в мире, украина, молдавия, киев, заур смирнов, владимир зеленский, петер стано, евросоюз
В мире, Украина, Молдавия, Киев, Заур Смирнов, Владимир Зеленский, Петер Стано, Евросоюз
В Крыму заявили, что Украина может войти в состав ЕС только по частям

В Крыму заявили, что Украина может войти в ЕС только в составе других государств

© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал пустыми словами рассуждения о вступлении Украины в состав Евросоюза и добавил, что она сможет войти туда только частями в составе других государств.
Ранее СМИ сообщали, что Владимир Зеленский мог бы согласиться на прекращение огня на Украине по нынешней линии фронта в обмен на гарантии безопасности со стороны США и возможность ускоренного вступления в Евросоюз. В свою очередь официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, отвечая на вопрос журналистов о том, участвует ли Брюссель в переговорах о возможном вхождении Украины в состав ЕС без части территорий, подчеркнул, что в Евросоюзе поддерживают Украину в "международно признанных границах".
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"Мечты украинских евроинтеграторов могут сбыться лишь в том случае, если Львовская область станет частью Польши, а Закарпатье - частью Венгрии", - сказал Смирнов РИА Новости.
По его мнению, развал ЕС - это реальность ближайшего будущего, поэтому все разговоры о членстве Украины в этой организации - не более чем пустые слова.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Грузии статус кандидата был предоставлен в декабре 2023 года. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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