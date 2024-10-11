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Всемирный банк "плодит" новые механизмы помощи Украине, сообщил источник
Всемирный банк "плодит" новые механизмы помощи Украине, сообщил источник - РИА Новости, 11.10.2024
Всемирный банк "плодит" новые механизмы помощи Украине, сообщил источник
Руководство Всемирного банка продолжает "плодить" новые механизмы помощи Киеву под давлением Запада, несмотря на критику России и других стран-членов... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T03:21
2024-10-11T03:21
2024-10-11T03:21
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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Руководство Всемирного банка продолжает "плодить" новые механизмы помощи Киеву под давлением Запада, несмотря на критику России и других стран-членов международной организации, заявил РИА Новости источник в российской дирекции Всемирного банка. "Несмотря на критику России и некоторых других акционеров, представляющих страны Глобального Юга, руководство банка под давлением западников продолжает "плодить" все новые "надстройки", поскольку Киев давно выбрал свой лимит заимствований по линии Международного банка реконструкции и развития", - сообщил он на условиях анонимности. Собеседник агентства добавил, что в настоящее время в рамках Всемирного банка уже действует несколько механизмов, позволяющие мобилизовывать средства доноров и направлять их на помощь Украине, уточнив, что в основном речь идет о различных траст-фондах и двусторонних гарантийных механизмах. Он также уточнил, что Киев уже давно выбрал свой лимит заимствований по линии Международного банка реконструкции и развития.
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киев, украина, россия, всемирный банк, международный банк реконструкции и развития
Киев, Украина, Россия, Всемирный банк, Международный банк реконструкции и развития
Всемирный банк "плодит" новые механизмы помощи Украине, сообщил источник
Всемирный банк "плодит" новые механизмы помощи Киеву под давлением Запада