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Всемирный банк "плодит" новые механизмы помощи Украине, сообщил источник - РИА Новости, 11.10.2024
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03:21 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/ukraina-1977501604.html
Всемирный банк "плодит" новые механизмы помощи Украине, сообщил источник
Всемирный банк "плодит" новые механизмы помощи Украине, сообщил источник - РИА Новости, 11.10.2024
Всемирный банк "плодит" новые механизмы помощи Украине, сообщил источник
Руководство Всемирного банка продолжает "плодить" новые механизмы помощи Киеву под давлением Запада, несмотря на критику России и других стран-членов... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T03:21
2024-10-11T03:21
киев
украина
россия
всемирный банк
международный банк реконструкции и развития
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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Руководство Всемирного банка продолжает "плодить" новые механизмы помощи Киеву под давлением Запада, несмотря на критику России и других стран-членов международной организации, заявил РИА Новости источник в российской дирекции Всемирного банка. "Несмотря на критику России и некоторых других акционеров, представляющих страны Глобального Юга, руководство банка под давлением западников продолжает "плодить" все новые "надстройки", поскольку Киев давно выбрал свой лимит заимствований по линии Международного банка реконструкции и развития", - сообщил он на условиях анонимности. Собеседник агентства добавил, что в настоящее время в рамках Всемирного банка уже действует несколько механизмов, позволяющие мобилизовывать средства доноров и направлять их на помощь Украине, уточнив, что в основном речь идет о различных траст-фондах и двусторонних гарантийных механизмах. Он также уточнил, что Киев уже давно выбрал свой лимит заимствований по линии Международного банка реконструкции и развития.
https://ria.ru/20241011/istochnik-1977501030.html
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киев, украина, россия, всемирный банк, международный банк реконструкции и развития
Киев, Украина, Россия, Всемирный банк, Международный банк реконструкции и развития
Всемирный банк "плодит" новые механизмы помощи Украине, сообщил источник

Всемирный банк "плодит" новые механизмы помощи Киеву под давлением Запада

© AP Photo / Rodrigo AbdПротивотанковые заграждения на окраине Киева
Противотанковые заграждения на окраине Киева - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Rodrigo Abd
Противотанковые заграждения на окраине Киева. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Руководство Всемирного банка продолжает "плодить" новые механизмы помощи Киеву под давлением Запада, несмотря на критику России и других стран-членов международной организации, заявил РИА Новости источник в российской дирекции Всемирного банка.
"Несмотря на критику России и некоторых других акционеров, представляющих страны Глобального Юга, руководство банка под давлением западников продолжает "плодить" все новые "надстройки", поскольку Киев давно выбрал свой лимит заимствований по линии Международного банка реконструкции и развития", - сообщил он на условиях анонимности.
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Вчера, 03:05
Собеседник агентства добавил, что в настоящее время в рамках Всемирного банка уже действует несколько механизмов, позволяющие мобилизовывать средства доноров и направлять их на помощь Украине, уточнив, что в основном речь идет о различных траст-фондах и двусторонних гарантийных механизмах.
Он также уточнил, что Киев уже давно выбрал свой лимит заимствований по линии Международного банка реконструкции и развития.
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КиевУкраинаРоссияВсемирный банкМеждународный банк реконструкции и развития
 
 
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