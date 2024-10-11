https://ria.ru/20241011/ukraina-1977483161.html

Тайна победы над Россией раскрыта

Тайна победы над Россией раскрыта - РИА Новости, 11.10.2024

Тайна победы над Россией раскрыта

Владимиру Зеленскому надо отдать должное — он умеет удивлять. Правда, в последние годы удивление вызывают скорее абсолютно оторванные от реальности заявления и... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T08:00

2024-10-11T08:00

2024-10-11T08:08

россия

киев

украина

владимир зеленский

нато

аналитика

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Владимиру Зеленскому надо отдать должное — он умеет удивлять. Правда, в последние годы удивление вызывают скорее абсолютно оторванные от реальности заявления и упрямство, достойное лучшего применения. Чего стоит только недавний тизер украинского "плана победы".Поразительно, насколько самоуверенно Зеленский, мня себя хитрым негоциантом, шатается по спонсорским офисам с этим самым планом, да еще и умудряется изображать из него тайну за семью печатями.Как спекулянт, он из-под полы показывает "план победы" наиболее щедрым сторонникам Киева, полушепотом добавляя: "Только никому!" Ошарашенные западные политики, посмотрев на измышления криворожского стратега, в недоумении разводят руками, не понимая, к чему эта наигранная таинственность.Так, в Белом доме, узнав о содержании этого плана, обозвали его "набором инициатив", что в переводе с дипломатического на русский означает "список хотелок". В этой формулировке угадывается, что никакой стройной логики, позволяющей Украине проделать путь из пункта А (вполне осязаемая угроза обрушения фронта) в пункт Б (триумфальный выход войск на границы 1991 года), в этом плане нет.Вот с этим самым списком Зеленский прибыл накануне в Лондон. Видимо, нынешнего британского премьера Стармера на Банковой жалуют меньше, чем его предшественников, поэтому днем ранее обнародовали первые два пункта из списка.И здесь удивились даже украинцы.Оказалось, что победа близка. Нужна лишь такая мелочь, как вступление в НАТО.От президента к президенту, от революции к революции украинцы мечтают о вступлении в альянс. Поколения сменяют друг друга, тысячи и тысячи захысникив "пропадают без вести" на фронте, а ближе мечта не становится. Порой обещания вступления в НАТО от украинских политиков для своих избирателей напоминают когнитивный тест. И украинцы, увы, из раза в раз его проваливают.Вся беда в том, что для попадания в заветный клуб с сомнительными перспективами одних манифестаций и запросов во Вселенную недостаточно. Присоединение нового члена к альянсу должно нести какие-то выгоды всем остальным участникам. А с этим у Киева негусто.Из многообещающих бонусов — только нефигуральная угроза третьей мировой и возможность обмена ударами оружием массового поражения. Предложение эксклюзивное — только, для тех, у кого это оружие имеется.В общем, маркетинг у украинской заявки в НАТО так себе. Открыто поддержать ее готовы только прибалтийские республики, руководство которых на 50% состоит из ненависти к России и еще на 50% — из готовности прислуживать западным спонсорам.Есть в плане и второй пункт — разрешение на удары вглубь России. Он тоже, мягко говоря, несвежий. За дальнобойным оружием Зеленский ехал в Штаты еще в сентябре, и западные СМИ вбрасывали, что Киев его получит. Однако вместо грозных JASSM и дозволения использовать уже полученные ATACMS как ему вздумается Зеленский увез из поездки лишь JSOW, которые на фоне украинских запросов скорее напоминают подачку.Но неунывающий и мужественный командор Зеленский напоминал экипажу терпящего бедствие украинского лайнера, что впереди Рамштайн и уж там-то Киев получит желаемое! Однако здесь уже вмешалось провидение — Байден и Блинкен заявили, что не поедут на саммит из-за урагана "Милтон". Он в итоге оказался не таким грозным, как ожидалось, но саму встречу коалиции в поддержку Украины из-за отсутствия главных лиц решили перенести. Сроки не раскрываются, и пока под вопросом остается, состоится ли саммит при Байдене, или все будут ждать итогов выборов.Даже если она пройдет при нынешнем хозяине Белого дома, шансов получить желаемое у Зеленского немного. Многие западные политики и военные сходятся на том, что радикально изменить ситуацию на поле боя удары дальнобойным оружием не смогут.Но это вторично. Обозначенные два пункта демонстрируют кризис идей украинского руководства — ничего нового они придумать не в состоянии. По крайней мере, чтобы не усугубить собственное положение, как это случилось после авантюры в Курской области.План Зеленского нереализуем, на Банковой это прекрасно понимают. Но он остается у власти до тех пор, пока продолжаются боевые действия. Сколько украинских жизней обходится каждый день правления, его заботит мало. Для него война уже стала единственным способом продолжать существование.И здесь он с обычным украинцем находится на разных полюсах. А вот сумеет ли это осознать обычный украинец, нам еще предстоит узнать. Как минимум "план победы" — жирная подсказка для тех, кому ради этого плана придется умирать.

https://ria.ru/20241005/ukraina-1976452133.html

https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976545051.html

https://ria.ru/20241002/ukraina-1975808987.html

https://ria.ru/20240730/ukraina-1962803491.html

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Давид Нармания https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg

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россия, киев, украина, владимир зеленский, нато, аналитика