https://ria.ru/20241011/ugroza-1977652185.html

Петербуржец под угрозой убийства лишился своего имущества

Петербуржец под угрозой убийства лишился своего имущества - РИА Новости, 11.10.2024

Петербуржец под угрозой убийства лишился своего имущества

Четверо неизвестных, которых житель Санкт-Петербурга застал в своем доме, под угрозой убийства отобрали у него почти 7 миллионов рублей, часы, ювелирные изделия РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T17:23

2024-10-11T17:23

2024-10-11T18:27

происшествия

санкт-петербург

россия

выборгский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт – РИА Новости. Четверо неизвестных, которых житель Санкт-Петербурга застал в своем доме, под угрозой убийства отобрали у него почти 7 миллионов рублей, часы, ювелирные изделия и два автомобиля, на которых и скрылись, теперь их ищет полиция, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне 32-летней мужчина, живущий в частном доме на Яблоневой улице в поселке Парголово, сообщил в полицию Выборгского района о нападении. "Прибывшими на место происшествия полицейскими было установлено, что 9 октября около 23:30 потерпевший вернулся с работы и застал у себя в доме четверых неизвестных, которые, угрожая убийством, отобрали у него 6,9 миллиона рублей, часы, ювелирные украшения и два личных автомобиля, после чего на них же скрылись с места происшествия", – говорится в сообщении. Ущерб составил около 46,8 миллиона рублей, уголовное дело возбуждено по статье о разбое. "Полицией приняты меры по раскрытию данного преступления", – заключают в ГУМВД.

https://ria.ru/20241011/peterburg-1977534086.html

санкт-петербург

россия

выборгский район

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происшествия, санкт-петербург, россия, выборгский район