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Из Угледара эвакуировали несколько мирных жителей - РИА Новости, 11.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:40 11.10.2024 (обновлено: 19:42 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/ugledar-1977679390.html
Из Угледара эвакуировали несколько мирных жителей
Из Угледара эвакуировали несколько мирных жителей - РИА Новости, 11.10.2024
Из Угледара эвакуировали несколько мирных жителей
Несколько мирных жителей, которые находились в Угледаре все время пока шла операция по освобождению города, эвакуированы российскими военными в безопасное... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T19:40
2024-10-11T19:42
специальная военная операция на украине
угледар
украина
вооруженные силы украины
в мире
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 11 окт – РИА Новости. Несколько мирных жителей, которые находились в Угледаре все время пока шла операция по освобождению города, эвакуированы российскими военными в безопасное место, рассказал РИА Новости осведомленный источник."Это всего несколько человек. Пока это первая небольшая партия", - заявил собеседник агентства.Минобороны России 3 октября сообщило, что в результате решительных действий подразделения группировки войск "Восток" взят под контроль Угледар. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, потеря Украиной Угледара дает возможность взять под оперативный и визуальный контроль логистику вокруг Курахово. Теперь ВС РФ смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Пушилин также отмечал, что под контроль российских военных перешли и многокилометровые подземные укрытия.
https://ria.ru/20241009/vsu-1977295985.html
угледар
украина
россия
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угледар, украина, вооруженные силы украины, в мире, россия, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Угледар, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Из Угледара эвакуировали несколько мирных жителей

Несколько мирных жителей эвакуировали из Угледара в безопасное место

© РИА НовостиПервые панорамные кадры Угледара после его освобождения
Первые панорамные кадры Угледара после его освобождения - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости
Первые панорамные кадры Угледара после его освобождения. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 окт – РИА Новости. Несколько мирных жителей, которые находились в Угледаре все время пока шла операция по освобождению города, эвакуированы российскими военными в безопасное место, рассказал РИА Новости осведомленный источник.
«
"Это всего несколько человек. Пока это первая небольшая партия", - заявил собеседник агентства.
Минобороны России 3 октября сообщило, что в результате решительных действий подразделения группировки войск "Восток" взят под контроль Угледар. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, потеря Украиной Угледара дает возможность взять под оперативный и визуальный контроль логистику вокруг Курахово. Теперь ВС РФ смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Пушилин также отмечал, что под контроль российских военных перешли и многокилометровые подземные укрытия.
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"Территория потеряна": офицер ВСУ рассказал, что произошло на передовой
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Специальная военная операция на УкраинеУгледарУкраинаВооруженные силы УкраиныВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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