https://ria.ru/20241011/ugledar-1977679390.html

Из Угледара эвакуировали несколько мирных жителей

Из Угледара эвакуировали несколько мирных жителей - РИА Новости, 11.10.2024

Из Угледара эвакуировали несколько мирных жителей

Несколько мирных жителей, которые находились в Угледаре все время пока шла операция по освобождению города, эвакуированы российскими военными в безопасное... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T19:40

2024-10-11T19:40

2024-10-11T19:42

специальная военная операция на украине

угледар

украина

вооруженные силы украины

в мире

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976275444_0:172:789:616_1920x0_80_0_0_e19e85297ae4696d4d5901a41a1a7972.jpg

ДОНЕЦК, 11 окт – РИА Новости. Несколько мирных жителей, которые находились в Угледаре все время пока шла операция по освобождению города, эвакуированы российскими военными в безопасное место, рассказал РИА Новости осведомленный источник."Это всего несколько человек. Пока это первая небольшая партия", - заявил собеседник агентства.Минобороны России 3 октября сообщило, что в результате решительных действий подразделения группировки войск "Восток" взят под контроль Угледар. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, потеря Украиной Угледара дает возможность взять под оперативный и визуальный контроль логистику вокруг Курахово. Теперь ВС РФ смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Пушилин также отмечал, что под контроль российских военных перешли и многокилометровые подземные укрытия.

https://ria.ru/20241009/vsu-1977295985.html

угледар

украина

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

угледар, украина, вооруженные силы украины, в мире, россия, донецкая народная республика, денис пушилин