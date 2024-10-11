https://ria.ru/20241011/ugledar-1977679390.html
Из Угледара эвакуировали несколько мирных жителей
Из Угледара эвакуировали несколько мирных жителей - РИА Новости, 11.10.2024
Из Угледара эвакуировали несколько мирных жителей
Несколько мирных жителей, которые находились в Угледаре все время пока шла операция по освобождению города, эвакуированы российскими военными в безопасное... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T19:40
2024-10-11T19:40
2024-10-11T19:42
специальная военная операция на украине
угледар
украина
вооруженные силы украины
в мире
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 11 окт – РИА Новости. Несколько мирных жителей, которые находились в Угледаре все время пока шла операция по освобождению города, эвакуированы российскими военными в безопасное место, рассказал РИА Новости осведомленный источник."Это всего несколько человек. Пока это первая небольшая партия", - заявил собеседник агентства.Минобороны России 3 октября сообщило, что в результате решительных действий подразделения группировки войск "Восток" взят под контроль Угледар. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, потеря Украиной Угледара дает возможность взять под оперативный и визуальный контроль логистику вокруг Курахово. Теперь ВС РФ смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Пушилин также отмечал, что под контроль российских военных перешли и многокилометровые подземные укрытия.
https://ria.ru/20241009/vsu-1977295985.html
угледар
украина
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
угледар, украина, вооруженные силы украины, в мире, россия, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Угледар, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Из Угледара эвакуировали несколько мирных жителей
Несколько мирных жителей эвакуировали из Угледара в безопасное место