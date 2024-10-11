https://ria.ru/20241011/uchitelnitsa-1977673960.html

Ливанская учительница рассказала, как бежала с семьей от бомбежек

Ливанская учительница рассказала, как бежала с семьей от бомбежек - РИА Новости, 11.10.2024

Ливанская учительница рассказала, как бежала с семьей от бомбежек

Ливанская учительница средней общеобразовательной школы Фатима Халиль, став беженкой вместе с семьей, разместилась в одном из районов Бейрута, где на набережной РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T18:56

2024-10-11T18:56

2024-10-11T18:56

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БЕЙРУТ, 11 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Ливанская учительница средней общеобразовательной школы Фатима Халиль, став беженкой вместе с семьей, разместилась в одном из районов Бейрута, где на набережной под открытым небом продолжает обучать своих детей, надеясь на скорейшее окончание войны, передает корреспондент РИА Новости. Женщина дает уроки арабского языка своим детям на берегу моря, за пластиковым столом. "Мы уезжали в спешке, не взяли с собой вещей, перед нами бомбили дорогу, и мы ждали потом, чтобы трактор расчистил завалы для проезда. Я хотела остаться в деревне, но когда увидела, как дочь в истерике закрывает уши и говорит, "спаси меня", иного решения не было", - рассказала Халиль. По ее словам, занятия с детьми приходится проводить на набережной, так как в комнате, которую семье удалось снять, нет для этого места. Это комната консьержа, она рассчитана на одного человека, но жить в ней приходится семье с двумя детьми. Как рассказала Халиль, семье не хватит денег на длительную оплату аренды жилья, ее муж не может найти работу, и поэтому в ближайшее время есть угроза того, что семье придется не только обучать детей на набережной, но и жить там. "После бомбардировок нашей деревни мы сначала жили у родственников, потом сняли отдельную комнату вместе с родителями и детьми, пока нет статуса внутренне перемещенных лиц, дети не могут пойти в школу", - пояснила Халиль. Все образовательные учреждения в Бейруте переведены на дистанционное обучение. По распоряжению министра образования, государственные школы будут закрыты, предварительно, до 4 ноября, частные школы могут открыться раньше - под ответственность руководства и родителей. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны. В результате беженцами стали более миллиона человек. Тысячи людей вынуждены жить на улицах крупных городов. Набережные и центральные площади Ливана все больше наполняются палатками, в которых размещаются семьи, потерявшие дома.

https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

https://ria.ru/20241009/livan-1977285114.html

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Ливанская учительница-беженка рассказывает, как ее семье пришлось бежать из-за израильских бомбежек "Важнее всего было взять дочь и увезти ее" Ливанская учительница-беженка рассказала РИА Новости, как ее семье пришлось бежать с юга страны в Бейрут из-за израильских бомбежек. 2024-10-11T18:56 true PT1M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ливан, бейрут, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024