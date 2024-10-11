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В Нижнем Новгороде учительнице объявили выговор за откровенное фото - РИА Новости, 11.10.2024
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15:06 11.10.2024
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В Нижнем Новгороде учительнице объявили выговор за откровенное фото
В Нижнем Новгороде учительнице объявили выговор за откровенное фото - РИА Новости, 11.10.2024
В Нижнем Новгороде учительнице объявили выговор за откровенное фото
Учительнице одной из школ Нижнего Новгорода, опубликовавшей свои откровенные снимки в соцсетях, объявили выговор, сообщили журналистам в департаменте... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T15:06
2024-10-11T15:06
нижний новгород
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 окт – РИА Новости. Учительнице одной из школ Нижнего Новгорода, опубликовавшей свои откровенные снимки в соцсетях, объявили выговор, сообщили журналистам в департаменте образования городской администрации. Ранее в пятницу в местных Telegram-каналах были опубликованы фото девушки в откровенных нарядах и видео ее танца у пилона, взятые с личной станицы в социальных сетях, как утверждается, молодой нижегородской учительницы. Один из снимков украшает надпись "Многогранная личность педагога". Публикации вызвали большой резонанс, причем если одни пользователи возмущаются раскрепощенностью учителя, то другие сообщают, что "с удовольствием сходили бы к ней на родительское собрание". "Учитель, о которой идет речь в соцсетях, работает с 2018 года в должности учителя-логопеда, также ведет русский язык и литературу. До сегодняшнего дня замечаний к ее педагогической работе не было", - сообщили в департаменте образования города. В ведомстве отметили, что молодой педагог за время работы "зарекомендовала себя грамотным, ответственным, знающим особенности детей с проблемами в обучении учителем". "С педагогом проведена беседа по поводу публикации ее фотографий в соцсетях и объявлен выговор", - подчеркнули в департаменте образования Нижнего Новгорода.
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нижний новгород, общество
Нижний Новгород, Общество
В Нижнем Новгороде учительнице объявили выговор за откровенное фото

В Нижнем Новгороде учительнице объявили выговор за откровенное фото в соцсетях

© РИА Новости / Сергей ЕщенкоШкольный класс
Школьный класс - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Сергей Ещенко
Школьный класс. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 окт – РИА Новости. Учительнице одной из школ Нижнего Новгорода, опубликовавшей свои откровенные снимки в соцсетях, объявили выговор, сообщили журналистам в департаменте образования городской администрации.
Ранее в пятницу в местных Telegram-каналах были опубликованы фото девушки в откровенных нарядах и видео ее танца у пилона, взятые с личной станицы в социальных сетях, как утверждается, молодой нижегородской учительницы. Один из снимков украшает надпись "Многогранная личность педагога". Публикации вызвали большой резонанс, причем если одни пользователи возмущаются раскрепощенностью учителя, то другие сообщают, что "с удовольствием сходили бы к ней на родительское собрание".
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"Учитель, о которой идет речь в соцсетях, работает с 2018 года в должности учителя-логопеда, также ведет русский язык и литературу. До сегодняшнего дня замечаний к ее педагогической работе не было", - сообщили в департаменте образования города.
В ведомстве отметили, что молодой педагог за время работы "зарекомендовала себя грамотным, ответственным, знающим особенности детей с проблемами в обучении учителем".
"С педагогом проведена беседа по поводу публикации ее фотографий в соцсетях и объявлен выговор", - подчеркнули в департаменте образования Нижнего Новгорода.
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