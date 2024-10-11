https://ria.ru/20241011/ubiystvo-1977631551.html

В Петербурге заочно арестовали соучастника убийства 24-летней давности

В Петербурге заочно арестовали соучастника убийства 24-летней давности - РИА Новости, 11.10.2024

В Петербурге заочно арестовали соучастника убийства 24-летней давности

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заочно арестовал объявленного в международный розыск Вадима Камалетдинова, который был одним из соучастников убийства... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T16:08

2024-10-11T16:08

2024-10-11T16:08

происшествия

санкт-петербург

россия

эстония

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заочно арестовал объявленного в международный розыск Вадима Камалетдинова, который был одним из соучастников убийства 24-летней давности, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Ранее городской главк СК РФ сообщал, что Камалетдинов участвовал в убийстве Сергея Максимова в составе организованной преступной группы Олега Каштело. По версии следствия, Каштело в январе 2000 года, зная, что его хочет убить Максимов, решил сыграть на опережение. Он привлек Камалетдинова и Дмитрия Карлика, дал им пистолеты и автомобиль, а также информацию о местонахождении Максимова. Двадцать шестого января 2000 года в холле общежития на Сиреневом бульваре соучастники преступления его застрелили. Как информирует судебная пресс-служба, 12 сентября 2024 года Камалетдинову было заочно предъявлено обвинение по пунктам "а", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). Тогда же фигуранта объявили в розыск. Двадцать шестого сентября 2024 года Камалетдинов объявлен в международный розыск на основании того, что он скрылся от органов предварительного расследования, уехал в Эстонию, и его местонахождение неизвестно. "Октябрьский районный суд... вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении... Камалетдинова... Суд избрал стражу на 2 месяца, исчисляя срок с момента задержания Камалетдинова на территории Российской Федерации либо с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации", – говорится в сообщении. ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу в октябре сообщало о предъявлении отбывающему наказание в Израиле Карлику обвинения в убийствах в Петербурге в 2000 году в составе преступной группы Каштело. Помимо убийства Максимова, ему вменяется убийство участника сборной СССР по легкой атлетике Вячеслава Бордукова. По версии следствия, 15 июня 2000 года Карлик и Камалетдинов под руководством Каштело с целью хищения автомобиля Audi A6 напали на Бордукова и убили его в гараже, впоследствии закопав тело на территории лесного массива на улице Коммуны. Останки Бордукова, который числился пропавшим без вести, были обнаружены в ходе следственных действий в мае 2024 года и захоронены. В феврале организатор заказного убийства 24-летней давности и совладелец ночного клуба "Грибоедов" Каштело, а также его предполагаемый сообщник Александр Сиваков были арестованы.

https://ria.ru/20241002/peterburg-1976033360.html

https://ria.ru/20240922/ubiystvo-1974113521.html

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происшествия, санкт-петербург, россия, эстония, следственный комитет россии (ск рф)