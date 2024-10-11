https://ria.ru/20241011/ubiystvo-1977511446.html
Жителя Сахалина осудили на 16 лет за двойное убийство
Жителя Сахалина осудили на 16 лет за двойное убийство - РИА Новости, 11.10.2024
Жителя Сахалина осудили на 16 лет за двойное убийство
Суд приговорил 51-летнего сахалинца к 16 годам колонии строгого режима за убийство двух человек, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T07:59
2024-10-11T07:59
2024-10-11T07:59
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 окт – РИА Новости. Суд приговорил 51-летнего сахалинца к 16 годам колонии строгого режима за убийство двух человек, сообщает прокуратура региона. По информации пресс-службы ведомства, ранее не судимый житель Долинска признан виновным по статье 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное в отношении двух лиц, с целью скрыть другое преступление). Как установил суд, подсудимый по мотивам личного характера на территории полигона твердых бытовых отходов в Долинске тремя выстрелами в грудь убил мужчину, а затем выстрелил в голову находившейся в бытовке женщине, чтобы избавиться от возможного свидетеля. Обе жертвы скончались на месте происшествия. В судебном заседании осужденный вину признал частично. По его словам, в первого потерпевшего он стрелял в порядке самообороны, а убийство женщины произошло в результате случайного выстрела. "Между тем, государственным обвинителем были предоставлены доказательства, на основе которых суд признал осужденного виновным в совершении именно умышленного убийства двух лиц и назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год с установлением ограничений", - отмечается в сообщении.
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сахалин, россия, происшествия
Сахалин, Россия, Происшествия
Жителя Сахалина осудили на 16 лет за двойное убийство
Суд приговорил 51-летнего сахалинца к 16 годам колонии за двойное убийство
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 окт – РИА Новости.
Суд приговорил 51-летнего сахалинца к 16 годам колонии строгого режима за убийство двух человек, сообщает
прокуратура региона.
По информации пресс-службы ведомства, ранее не судимый житель Долинска признан виновным по статье 105 УК РФ
(убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное в отношении двух лиц, с целью скрыть другое преступление).
Как установил суд, подсудимый по мотивам личного характера на территории полигона твердых бытовых отходов в Долинске тремя выстрелами в грудь убил мужчину, а затем выстрелил в голову находившейся в бытовке женщине, чтобы избавиться от возможного свидетеля. Обе жертвы скончались на месте происшествия.
В судебном заседании осужденный вину признал частично. По его словам, в первого потерпевшего он стрелял в порядке самообороны, а убийство женщины произошло в результате случайного выстрела.
"Между тем, государственным обвинителем были предоставлены доказательства, на основе которых суд признал осужденного виновным в совершении именно умышленного убийства двух лиц и назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год с установлением ограничений", - отмечается в сообщении.