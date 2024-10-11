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Адвокат рассказал, на что жалуется рэпер P. Diddy в тюрьме - РИА Новости, 11.10.2024
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Шоубиз
 
15:40 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/tyurma-1977625735.html
Адвокат рассказал, на что жалуется рэпер P. Diddy в тюрьме
Адвокат рассказал, на что жалуется рэпер P. Diddy в тюрьме - РИА Новости, 11.10.2024
Адвокат рассказал, на что жалуется рэпер P. Diddy в тюрьме
Скандально известный американский рэпер Шон Комбс, известный как P. Diddy, жалуется на питание в тюрьме, об этом изданию People рассказал его адвокат Марк... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T15:40
2024-10-11T15:40
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Скандально известный американский рэпер Шон Комбс, известный как P. Diddy, жалуется на питание в тюрьме, об этом изданию People рассказал его адвокат Марк Агнифило."Еда — это, пожалуй, самая неприятная часть дела", — заявил юрист, комментируя адаптацию рэпера к жизни за решеткой.По данным издания, в Бруклинском центре заключения исполнителя кормят хлопьями с фруктами и десертом на завтрак, на обед подают запеченную рыбу, гамбургеры или тако, а в качестве ужина предлагается паста или ростбиф.Ранее газета Los Angeles Times со ссылкой на адвоката певца сообщила, что более ста человек планируют подать иски против Шона Комбса с обвинением его в сексуальном насилии. В сентябре суд Нью-Йорка предъявил музыканту обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции.Судебный процесс над рэп-исполнителем назначен на 5 мая в Нью-Йорке.Комбс, начавший музыкальную карьеру 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.
https://ria.ru/20241011/opera-1977610683.html
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нью-йорк (город), голливуд, в мире
Шоубиз, Нью-Йорк (город), Голливуд, В мире
Адвокат рассказал, на что жалуется рэпер P. Diddy в тюрьме

Адвокат P. Diddy рассказал о жалобах своего подзащитного на питание в тюрьме

© AP Photo / Mark Von HoldenАмериканский рэп-исполнитель Шон Комбс
Американский рэп-исполнитель Шон Комбс - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Mark Von Holden
Американский рэп-исполнитель Шон Комбс. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Скандально известный американский рэпер Шон Комбс, известный как P. Diddy, жалуется на питание в тюрьме, об этом изданию People рассказал его адвокат Марк Агнифило.
"Еда — это, пожалуй, самая неприятная часть дела", — заявил юрист, комментируя адаптацию рэпера к жизни за решеткой.
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По данным издания, в Бруклинском центре заключения исполнителя кормят хлопьями с фруктами и десертом на завтрак, на обед подают запеченную рыбу, гамбургеры или тако, а в качестве ужина предлагается паста или ростбиф.
Ранее газета Los Angeles Times со ссылкой на адвоката певца сообщила, что более ста человек планируют подать иски против Шона Комбса с обвинением его в сексуальном насилии. В сентябре суд Нью-Йорка предъявил музыканту обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции.
Судебный процесс над рэп-исполнителем назначен на 5 мая в Нью-Йорке.
Комбс, начавший музыкальную карьеру 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.
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