https://ria.ru/20241011/tyurma-1977625735.html

Адвокат рассказал, на что жалуется рэпер P. Diddy в тюрьме

Адвокат рассказал, на что жалуется рэпер P. Diddy в тюрьме - РИА Новости, 11.10.2024

Адвокат рассказал, на что жалуется рэпер P. Diddy в тюрьме

Скандально известный американский рэпер Шон Комбс, известный как P. Diddy, жалуется на питание в тюрьме, об этом изданию People рассказал его адвокат Марк... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T15:40

2024-10-11T15:40

2024-10-11T15:40

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Скандально известный американский рэпер Шон Комбс, известный как P. Diddy, жалуется на питание в тюрьме, об этом изданию People рассказал его адвокат Марк Агнифило."Еда — это, пожалуй, самая неприятная часть дела", — заявил юрист, комментируя адаптацию рэпера к жизни за решеткой.По данным издания, в Бруклинском центре заключения исполнителя кормят хлопьями с фруктами и десертом на завтрак, на обед подают запеченную рыбу, гамбургеры или тако, а в качестве ужина предлагается паста или ростбиф.Ранее газета Los Angeles Times со ссылкой на адвоката певца сообщила, что более ста человек планируют подать иски против Шона Комбса с обвинением его в сексуальном насилии. В сентябре суд Нью-Йорка предъявил музыканту обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции.Судебный процесс над рэп-исполнителем назначен на 5 мая в Нью-Йорке.Комбс, начавший музыкальную карьеру 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.

https://ria.ru/20241011/opera-1977610683.html

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