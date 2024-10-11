https://ria.ru/20241011/tusk-1977556688.html

Поддержка партии Туска снизилась, показал опрос

Поддержка партии Туска снизилась, показал опрос - РИА Новости, 11.10.2024

Поддержка партии Туска снизилась, показал опрос

Польское правительство под руководством Дональда Туска спустя год после парламентских выборов не укрепило свои позиции, свидетельствуют результаты последнего... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T11:58

2024-10-11T11:58

2024-10-11T12:11

в мире

польша

дональд туск

ярослав качиньский

право и справедливость

gazeta wyborcza

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ВАРШАВА, 11 окт - РИА Новости. Польское правительство под руководством Дональда Туска спустя год после парламентских выборов не укрепило свои позиции, свидетельствуют результаты последнего опроса Opinia24. Согласно результатам исследования, если бы выборы состоялись сейчас, Гражданская коалиция Туска могла бы рассчитывать на поддержку 35,3% избирателей, оппозиционная "Право и справедливость" Ярослава Качиньского получила бы 33,5%,еЕвроскептическая "Конфедерация" - 12,5%. Около 7,1% избирателей проголосовали бы за объединение "Третий путь", а 5,9% за "Новых левых". "Две главные партии идут лоб в лоб. "Конфедерация" укрепилась и имеет стабильный электорат на уровне 10%. "Третий путь" и левые слабеют", - прокомментировала результаты опроса Gazeta Wyborcza. Итоги опроса свидетельствуют о том, что действующая правящая коалиция Туска с левыми и объединением "Третий путь" получила бы в сейме только 218 кресел, а "Право и справедливость" в союзе с "Конфедераций" - 242, то есть большинство. Исследование проводилось методом телефонного интервью 7-9 октября с участием 1 тысячи человек. Данные о погрешности не приводятся. Правившая в Польше восемь лет партия Качиньского потеряла власть по итогам парламентских выборов 15 октября 2023 года. Она получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" – 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Объединившись в правящую коалицию, три последние сформировали новое правительство страны.

https://ria.ru/20240910/evroparlament-1971884929.html

https://ria.ru/20240809/pravitelstvo-1965247914.html

польша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, дональд туск, ярослав качиньский, право и справедливость, gazeta wyborcza