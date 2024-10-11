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Поддержка партии Туска снизилась, показал опрос - РИА Новости, 11.10.2024
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11:58 11.10.2024 (обновлено: 12:11 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/tusk-1977556688.html
Поддержка партии Туска снизилась, показал опрос
Поддержка партии Туска снизилась, показал опрос - РИА Новости, 11.10.2024
Поддержка партии Туска снизилась, показал опрос
Польское правительство под руководством Дональда Туска спустя год после парламентских выборов не укрепило свои позиции, свидетельствуют результаты последнего... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T11:58
2024-10-11T12:11
в мире
польша
дональд туск
ярослав качиньский
право и справедливость
gazeta wyborcza
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ВАРШАВА, 11 окт - РИА Новости. Польское правительство под руководством Дональда Туска спустя год после парламентских выборов не укрепило свои позиции, свидетельствуют результаты последнего опроса Opinia24. Согласно результатам исследования, если бы выборы состоялись сейчас, Гражданская коалиция Туска могла бы рассчитывать на поддержку 35,3% избирателей, оппозиционная "Право и справедливость" Ярослава Качиньского получила бы 33,5%,еЕвроскептическая "Конфедерация" - 12,5%. Около 7,1% избирателей проголосовали бы за объединение "Третий путь", а 5,9% за "Новых левых". "Две главные партии идут лоб в лоб. "Конфедерация" укрепилась и имеет стабильный электорат на уровне 10%. "Третий путь" и левые слабеют", - прокомментировала результаты опроса Gazeta Wyborcza. Итоги опроса свидетельствуют о том, что действующая правящая коалиция Туска с левыми и объединением "Третий путь" получила бы в сейме только 218 кресел, а "Право и справедливость" в союзе с "Конфедераций" - 242, то есть большинство. Исследование проводилось методом телефонного интервью 7-9 октября с участием 1 тысячи человек. Данные о погрешности не приводятся. Правившая в Польше восемь лет партия Качиньского потеряла власть по итогам парламентских выборов 15 октября 2023 года. Она получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" – 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Объединившись в правящую коалицию, три последние сформировали новое правительство страны.
https://ria.ru/20240910/evroparlament-1971884929.html
https://ria.ru/20240809/pravitelstvo-1965247914.html
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в мире, польша, дональд туск, ярослав качиньский, право и справедливость, gazeta wyborcza
В мире, Польша, Дональд Туск, Ярослав Качиньский, Право и справедливость, Gazeta Wyborcza
Поддержка партии Туска снизилась, показал опрос

Opinia24: правительство Туска спустя год после выборов не укрепилось

© AP Photo / Mindaugas KulbisПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
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ВАРШАВА, 11 окт - РИА Новости. Польское правительство под руководством Дональда Туска спустя год после парламентских выборов не укрепило свои позиции, свидетельствуют результаты последнего опроса Opinia24.
Согласно результатам исследования, если бы выборы состоялись сейчас, Гражданская коалиция Туска могла бы рассчитывать на поддержку 35,3% избирателей, оппозиционная "Право и справедливость" Ярослава Качиньского получила бы 33,5%,еЕвроскептическая "Конфедерация" - 12,5%. Около 7,1% избирателей проголосовали бы за объединение "Третий путь", а 5,9% за "Новых левых".
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"Две главные партии идут лоб в лоб. "Конфедерация" укрепилась и имеет стабильный электорат на уровне 10%. "Третий путь" и левые слабеют", - прокомментировала результаты опроса Gazeta Wyborcza.
Итоги опроса свидетельствуют о том, что действующая правящая коалиция Туска с левыми и объединением "Третий путь" получила бы в сейме только 218 кресел, а "Право и справедливость" в союзе с "Конфедераций" - 242, то есть большинство.
Исследование проводилось методом телефонного интервью 7-9 октября с участием 1 тысячи человек. Данные о погрешности не приводятся.
Правившая в Польше восемь лет партия Качиньского потеряла власть по итогам парламентских выборов 15 октября 2023 года. Она получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" – 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Объединившись в правящую коалицию, три последние сформировали новое правительство страны.
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В миреПольшаДональд ТускЯрослав КачиньскийПраво и справедливостьGazeta Wyborcza
 
 
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