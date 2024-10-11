https://ria.ru/20241011/tramp-1977534461.html

Трамп обходит Харрис на два процентных пункта, показал опрос

Трамп обходит Харрис на два процентных пункта, показал опрос - РИА Новости, 11.10.2024

Трамп обходит Харрис на два процентных пункта, показал опрос

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп обходит свою соперницу за пост президента США от демократов Камалу Харрис на 2 процентных пункта среди вероятных... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T10:33

2024-10-11T10:33

2024-10-11T10:54

в мире

сша

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976730863_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c0b735030459f457ad032de498697011.jpg

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп обходит свою соперницу за пост президента США от демократов Камалу Харрис на 2 процентных пункта среди вероятных избирателей, следует из опроса социологической компании Rasmussen Reports. Согласно его результатам, 48% американцев поддержали бы на выборах кандидатуру Трампа, в то время как Харрис поддержали бы 46% респондентов. Опрос проводился 3 и 6-9 октября среди 2 244 вероятных избирателей. Погрешность составляет +/- 2 процентных пункта. Ранее, согласно опросу компании ActiVote, Трамп обходил Харрис на 1,2 процентных пункта среди вероятных избирателей. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241010/harris-1977394202.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024