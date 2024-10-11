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Трамп обходит Харрис на два процентных пункта, показал опрос
Трамп обходит Харрис на два процентных пункта, показал опрос - РИА Новости, 11.10.2024
Трамп обходит Харрис на два процентных пункта, показал опрос
Кандидат от республиканцев Дональд Трамп обходит свою соперницу за пост президента США от демократов Камалу Харрис на 2 процентных пункта среди вероятных... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T10:33
2024-10-11T10:33
2024-10-11T10:54
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп обходит свою соперницу за пост президента США от демократов Камалу Харрис на 2 процентных пункта среди вероятных избирателей, следует из опроса социологической компании Rasmussen Reports. Согласно его результатам, 48% американцев поддержали бы на выборах кандидатуру Трампа, в то время как Харрис поддержали бы 46% респондентов. Опрос проводился 3 и 6-9 октября среди 2 244 вероятных избирателей. Погрешность составляет +/- 2 процентных пункта. Ранее, согласно опросу компании ActiVote, Трамп обходил Харрис на 1,2 процентных пункта среди вероятных избирателей. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Трамп обходит Харрис на два процентных пункта, показал опрос
Опрос: Трамп обходит Харрис на два процентных пункта среди вероятных избирателей