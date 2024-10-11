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СМИ: жителей двух городов в Техасе призвали укрыться из-за ЧП на заводе - РИА Новости, 11.10.2024
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04:40 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/tekhas-1977504047.html
СМИ: жителей двух городов в Техасе призвали укрыться из-за ЧП на заводе
СМИ: жителей двух городов в Техасе призвали укрыться из-за ЧП на заводе - РИА Новости, 11.10.2024
СМИ: жителей двух городов в Техасе призвали укрыться из-за ЧП на заводе
Один человек погиб и несколько пострадали в результате утечки сероводорода на химическом заводе Pemex в штате Техас, сообщает региональный телеканал KFDM со... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T04:40
2024-10-11T04:40
pemex
техас
в мире
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Один человек погиб и несколько пострадали в результате утечки сероводорода на химическом заводе Pemex в штате Техас, сообщает региональный телеканал KFDM со ссылкой на местные власти. На месте происшествия в городе Дир-Парк дежурят несколько машин скорой помощи и пожарных машин, одного пациента забрал медицинский вертолет. В городах Дир-Парк и Пасадена объявлена экстремальная ситуация химического выброса. Людей призывают оставаться в помещениях, закрыть все окна и двери и выключить кондиционеры. Сероводород - бесцветный газ, известный своим запахом "тухлых яиц". Он огнеопасен и высокотоксичен, и даже при низких концентрациях может вызвать головную боль, раздражение глаз, потерю сознания и смерть.
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pemex, техас, в мире
Pemex, Техас, В мире
СМИ: жителей двух городов в Техасе призвали укрыться из-за ЧП на заводе

KFDM: в результате утечки сероводорода на заводе Pemex в Техасе погиб человек

© AP Photo / Frank Franklin IIМашины скорой помощи в США
Машины скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Frank Franklin II
Машины скорой помощи в США. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Один человек погиб и несколько пострадали в результате утечки сероводорода на химическом заводе Pemex в штате Техас, сообщает региональный телеканал KFDM со ссылкой на местные власти.
На месте происшествия в городе Дир-Парк дежурят несколько машин скорой помощи и пожарных машин, одного пациента забрал медицинский вертолет.
В городах Дир-Парк и Пасадена объявлена экстремальная ситуация химического выброса. Людей призывают оставаться в помещениях, закрыть все окна и двери и выключить кондиционеры.
Сероводород - бесцветный газ, известный своим запахом "тухлых яиц". Он огнеопасен и высокотоксичен, и даже при низких концентрациях может вызвать головную боль, раздражение глаз, потерю сознания и смерть.
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