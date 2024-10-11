https://ria.ru/20241011/tekhas-1977504047.html

СМИ: жителей двух городов в Техасе призвали укрыться из-за ЧП на заводе

СМИ: жителей двух городов в Техасе призвали укрыться из-за ЧП на заводе - РИА Новости, 11.10.2024

СМИ: жителей двух городов в Техасе призвали укрыться из-за ЧП на заводе

Один человек погиб и несколько пострадали в результате утечки сероводорода на химическом заводе Pemex в штате Техас, сообщает региональный телеканал KFDM со... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T04:40

2024-10-11T04:40

2024-10-11T04:40

pemex

техас

в мире

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Один человек погиб и несколько пострадали в результате утечки сероводорода на химическом заводе Pemex в штате Техас, сообщает региональный телеканал KFDM со ссылкой на местные власти. На месте происшествия в городе Дир-Парк дежурят несколько машин скорой помощи и пожарных машин, одного пациента забрал медицинский вертолет. В городах Дир-Парк и Пасадена объявлена экстремальная ситуация химического выброса. Людей призывают оставаться в помещениях, закрыть все окна и двери и выключить кондиционеры. Сероводород - бесцветный газ, известный своим запахом "тухлых яиц". Он огнеопасен и высокотоксичен, и даже при низких концентрациях может вызвать головную боль, раздражение глаз, потерю сознания и смерть.

https://ria.ru/20240915/pozhar-1972811543.html

техас

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pemex, техас, в мире