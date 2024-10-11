https://ria.ru/20241011/tanker-1977591464.html

У берегов Германии загорелся танкер с химикатами

У берегов Германии загорелся танкер с химикатами - РИА Новости, 11.10.2024

У берегов Германии загорелся танкер с химикатами

В Балтийском море около берегов Германии загорелся перевозящий нефть и химикаты танкер, сообщило Немецкое общество спасения потерпевших кораблекрушение на своем РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T13:56

2024-10-11T13:56

2024-10-11T15:29

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германия

балтийское море

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БЕРЛИН, 11 окт — РИА Новости. В Балтийском море около берегов Германии загорелся перевозящий нефть и химикаты танкер, сообщило Немецкое общество спасения потерпевших кораблекрушение на своем сайте. "На борту 73-метрового немецкого танкера Annika произошло возгорание", — уточнили в организации.Всех семерых членов экипажа эвакуировали с помощью спасательного судна немногим позднее 10 часов утра по местному времени. Аварийные команды приступили к тушению танкера с помощью специальной техники и вертолетов.Сейчас судно находится к северо-востоку от Кюлунгсборна в Балтийском море.

https://ria.ru/20241008/chukotka-1976889927.html

германия

балтийское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия, балтийское море