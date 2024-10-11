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У берегов Германии загорелся танкер с химикатами - РИА Новости, 11.10.2024
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13:56 11.10.2024 (обновлено: 15:29 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/tanker-1977591464.html
У берегов Германии загорелся танкер с химикатами
У берегов Германии загорелся танкер с химикатами - РИА Новости, 11.10.2024
У берегов Германии загорелся танкер с химикатами
В Балтийском море около берегов Германии загорелся перевозящий нефть и химикаты танкер, сообщило Немецкое общество спасения потерпевших кораблекрушение на своем РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T13:56
2024-10-11T15:29
в мире
германия
балтийское море
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БЕРЛИН, 11 окт — РИА Новости. В Балтийском море около берегов Германии загорелся перевозящий нефть и химикаты танкер, сообщило Немецкое общество спасения потерпевших кораблекрушение на своем сайте. &quot;На борту 73-метрового немецкого танкера Annika произошло возгорание&quot;, — уточнили в организации.Всех семерых членов экипажа эвакуировали с помощью спасательного судна немногим позднее 10 часов утра по местному времени. Аварийные команды приступили к тушению танкера с помощью специальной техники и вертолетов.Сейчас судно находится к северо-востоку от Кюлунгсборна в Балтийском море.
https://ria.ru/20241008/chukotka-1976889927.html
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в мире, германия, балтийское море
В мире, Германия, Балтийское море
У берегов Германии загорелся танкер с химикатами

На Балтике у берегов Германии загорелся нефтетанкер Annika

© Фото : Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS)Тушение пожара на немецком танкере Annika в Балтийском море
Тушение пожара на немецком танкере Annika в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Фото : Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS)
Тушение пожара на немецком танкере Annika в Балтийском море
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БЕРЛИН, 11 окт — РИА Новости. В Балтийском море около берегов Германии загорелся перевозящий нефть и химикаты танкер, сообщило Немецкое общество спасения потерпевших кораблекрушение на своем сайте.
«

"На борту 73-метрового немецкого танкера Annika произошло возгорание", — уточнили в организации.

Всех семерых членов экипажа эвакуировали с помощью спасательного судна немногим позднее 10 часов утра по местному времени. Аварийные команды приступили к тушению танкера с помощью специальной техники и вертолетов.
Сейчас судно находится к северо-востоку от Кюлунгсборна в Балтийском море.
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В миреГерманияБалтийское море
 
 
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