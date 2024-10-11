https://ria.ru/20241011/tanker-1977591464.html
У берегов Германии загорелся танкер с химикатами
У берегов Германии загорелся танкер с химикатами - РИА Новости, 11.10.2024
У берегов Германии загорелся танкер с химикатами
В Балтийском море около берегов Германии загорелся перевозящий нефть и химикаты танкер, сообщило Немецкое общество спасения потерпевших кораблекрушение на своем РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T13:56
2024-10-11T13:56
2024-10-11T15:29
в мире
германия
балтийское море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977592561_257:263:2177:1343_1920x0_80_0_0_c4511a22c61907844bb3099e39149918.jpg
БЕРЛИН, 11 окт — РИА Новости. В Балтийском море около берегов Германии загорелся перевозящий нефть и химикаты танкер, сообщило Немецкое общество спасения потерпевших кораблекрушение на своем сайте. "На борту 73-метрового немецкого танкера Annika произошло возгорание", — уточнили в организации.Всех семерых членов экипажа эвакуировали с помощью спасательного судна немногим позднее 10 часов утра по местному времени. Аварийные команды приступили к тушению танкера с помощью специальной техники и вертолетов.Сейчас судно находится к северо-востоку от Кюлунгсборна в Балтийском море.
https://ria.ru/20241008/chukotka-1976889927.html
германия
балтийское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977592561_274:0:2119:1384_1920x0_80_0_0_581a710a92eff441fd37ee97fcfc79fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, балтийское море
В мире, Германия, Балтийское море
У берегов Германии загорелся танкер с химикатами
На Балтике у берегов Германии загорелся нефтетанкер Annika